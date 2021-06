La Suisse finance pour environ 4,9 milliards de Francs CFA la Gouvernance Démocratique au Niger

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Hassoumi Massaoudou et le Chef Adjoint de la Coopération Suisse au Niger, M. Basilio Ghisletta, ont procédé, ce lundi 7 juin 2021 à Niamey, à la signature d’un Accord de financement d’un montant d’environ 4,9 milliards de Francs CFA, relatif au Programme d’Appui à la Gouvernance Démocratique (PAGOD).

L’objectif de ce Programme est d’améliorer la participation politique au Niger, avec une gouvernance plus inclusive de tous les acteurs politiques et une paix sociale renforcée. Ce programme vient aussi renforcer les efforts du Gouvernement du Niger après l’alternance démocratique suite aux élections du 21 février 2021.

Dans son intervention, le Chef de la Diplomatie nigérienne a, au nom du Gouvernement du Niger, remercié la Confédération Suisse pour sa participation et son soutien remarquable au Niger, avant de s’attarder sur les réalisations de la coopération entre les deux pays.

La Coopération Suisse au Niger couvre tous les secteurs vitaux, notamment le domaine prioritaire de l’éducation où elle a toujours appuyé le Niger à travers divers projets et programmes comme le Programme d’Appui à la Qualité de l’Education (PAQUE 2014-2019) qui visait à améliorer la qualité de l’éducation primaire formelle initiale et continue des instituteurs, le suivi et l’encadrement des services techniques et l’introduction des langues nationales dans l’enseignement, a-t-il cité en exemple.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, la présente cérémonie traduit une fois encore la volonté des autorités suisses de soutenir le Niger dans son combat pour la construction d’un pays démocratique et bien gouverné, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs du Programme politique du Président Mohamed Bazoum, a-t-il indiqué.

La mise en œuvre effective de cet accord contribuera sans nul doute à la réalisation des principaux objectifs de promotion de la bonne gouvernance que s’est fixé le Niger, a ensuite fait savoir le Ministre Hassoumi Massoudou, qui rappelle que certaines réalisations de la coopération entre la République du Niger et la Confédération Suisse vont dans le sens de la lutte contre la pauvreté et conséquemment l’amélioration des conditions de vie des populations.

Il a cité, entre autres, le Programme hydraulique rurale, appui au secteur eau et assainissement (PHRASEA phase I et II), l’accord d’un montant de 4,5 milliards de FCFA pour la mise en œuvre du PAOP Phase 4 ; l’appui au Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA), le Programme d’appui à la production et à la valorisation des cultures irriguée (PAPI) développé dans les régions de Dosso et Maradi, le PASEL dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéry et le Programme d’appui à l’éducation alternative des jeunes (PEAJ).

Aussi, suite à l’important afflux des réfugiés maliens au Niger, la Suisse a contribué à la protection et à l’assistance humanitaire de ces personnes ainsi que des populations nigériennes vulnérables qui ont dû faire face à cet afflux. L’aide humanitaire a appuyé financièrement le CICR, le HCR et la PAM.

Aussi, le Ministre Hassoumi Massoudou a-t-il voulu rassurer le diplomate suisse que la partie nigérienne ne ménagera aucun effort pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre aux attentes de toutes les parties prenantes.

Le Chef Adjoint de la Coopération suisse au Niger a, pour sa part, indiqué que c’est un grand honneur pour lui de procéder à la signature de cet Accord qui représente une continuité dans l’engagement de son pays au Niger. Il a aussi précisé que la gouvernance démocratique a toujours été une priorité pour la Suisse, avant de remercier le Ministre des Affaires Etrangères pour avoir rappelé tous les engagements que la Suisse a pris avec le Gouvernement du Niger.

Par ANP