La transformation du monde rural à travers l’Initiative 3N

L’initiative est un credo et un engagement politiques forts du Président de la République, Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou. Elle constitue un axe majeur du Programme du Président de la République pour la Renaissance Acte I et II du Niger. Elle prône une mobilisation accrue des ressources internes et externes en faveur d’un développement Agricole durable et ou le secteur agricole joue pleinement son rôle de vecteur de la transformation des sociétés et de la croissance économique. La coordination, l’animation la mobilisation des ressources et le Suivi-évaluation de cette dernière sont confiés au Haut-Commissariat à l’initiative 3N(HC3N).

Il s’agit donc d’une vision, mieux d’une ambition pour transformer radicalement le monde rural nigérien afin d’en faire un acteur majeur de développement. Dans le cadre de cette transformation rurale introduite par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture M. Albadé ABOUBA et Présentée par le Ministre Haut-Commissaire à l’initiative 3N M. Ali BETY lors de la Table ronde sur le PDES à Paris, il ressort que cette transformation rurale, représentait environ 50% des besoins estimés (17 milliards de dollars) du Plan de Développement Economique et Social PDES 2017-2021 soit plus de 8 milliards de Dollars sur un total de 23 milliards annoncés.

Le Haut Commissaire à l’initiative 3N, M. Ali Bety a rappelé à son auditoire que « l’initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens» est le fruit d’un large consensus national pour s’attaquer immédiatement aux causes structurelles de l’insécurité Alimentaire et afin de garantir durablement la Sécurité Alimentaire et Nutritionnel tout en satisfaisant les besoins alimentaires et Nutritionnelle immédiats des groupes vulnérables.

C’est une stratégie multisectorielle et multi acteurs axée sur les partenariats entre le secteur public, le secteur privé et les organisations de la société civile articulés autour des communautés locales (communes et collectivités régionales) dans le but d’accélérer le développement durable.

Elle intègre les aspects liés aux changements climatiques et tient compte des besoins spécifiques des femmes, jeunes et des groupes vulnérables. Cette stratégie vise à faire en sorte que les «Nigériens Nourrissent les Nigériens », par leurs propres efforts de production et d’organisation, cela implique que des solutions appropriées soient trouvées pour réduire la fréquence des déficits céréaliers et fourragers, améliorer la qualité nutritionnelle des repas des ménages et surtout des enfants, assurer un approvisionnement régulier des marchés et garantir leur accessibilités à toutes les catégories sociales du pays.

Il a poursuivi sa présentation en indiquant que « l’objectifs global ainsi recherché est de : « contribuer à mettre les populations Nigériennes à l’abri de la faim et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus » et l’objectif spécifique : « Renforcer les capacités nationales de productions alimentaires, d`approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes ».

La mise en œuvre de l’initiative 3N a d’ailleurs permis au Niger d’accélérer l’atteinte des Objectifs du millénaire, notamment l’OMD1 et l’OMD7puis l’atteinte des objectifs de réduction de 50% des population en insécurité alimentaire ce qui lui a permis d’ être lauréat respectivement du prix FAO 2013,2015 ainsi que le prix de la politique d’avenir Word Futur Concil(WFC) dans la catégorie restauration des terres dégradées ».

En effet, toujours selon le Haut Commissaire, « L’Axe 3 du PDES 2017-2021 intitulé « Accélération de la croissance économique » était principalement centré sur la dynamisation et la modernisation du monde rural dont les orientations reposent essentiellement sur la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable (Initiative 3N) ».

Devant un auditoire intéressé, M. Ali Bety a expliqué que , « La modernisation/transformation du monde rural à travers l’initiative 3N dans le PDES 2017-2021 se fera ainsi par l’utilisation de techniques culturales modernes, l’accès à l’eau, aux chaines de valeur des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques en ligne avec les orientations de la stratégie, à l’énergie, aux infrastructures et services économiques tels que les TIC, aux crédits, à l’artisanat.

Un accent particulier sera mis sur l’autonomisation de la femme rurale avec un programme ciblé d’alphabétisation et l’entreprenariat des jeunes et des femmes.

Avec un secteur agricole plus productif, le développement de Petites et Moyennes Entreprises agro-alimentaires et artisanales particulièrement pour les femmes et les jeunes et un développement des services et infrastructures de base (électrification rurale, Promotion de la finance inclusive, Accès à l’eau potable et l’assainissement de base .etc.) il est attendu l’émergence d’une économie dynamique capable d’offrir des emplois décents aux jeunes ruraux.

L’augmentation des revenus agricoles et la diversification de l’économie rurale permettrait de réduire la vulnérabilité des ménages ruraux aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles ».

Il a aussi indiqué que « les sources de la croissance devront graduellement passer d’un accroissement quantitatif des facteurs traditionnels de production (terre et main d’œuvre) à une amélioration soutenue de leur productivité. Cela passe par l’utilisation de technologies plus performantes et d’un accroissement de l’efficacité dans l’utilisation des facteurs de production.

La production agricole doit promouvoir des produits à plus grande valeur ajoutée.

Le développement de l’agriculture irriguée joue également un rôle central (cultures à haute valeur ajoutée, gestion du risque climatique) et une attention particulière sera portée aux cultures pluviales et au développement de l’élevage, facteurs critiques de la sécurité alimentaire du pays et des ménages.

En parallèle, des mécanismes durables de prises en charge de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des plus pauvres, doivent être renforcés ainsi que des mesures d’anticipation et de réponses aux crises et catastrophes impactant sur la capacité des ménages à protéger leurs moyens d’existence et à faire face à leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Enfin des actions spécifiques de mise en cohérence et de gouvernance des différentes composantes du secteur rural doivent être prévues afin de contribuer à la performance et à l’efficacité de l’action publique dans ce domaine ».

Cette présentation a été largement ovationnée et les résultats de la Table ronde de Paris ont été au delà des attentes du Gouvernement nigérien.