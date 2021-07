LA VISITE DU PRESIDENT MOHAMED BAZOUM A LONDRES : L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DANS LES DEPENSES PUBLIQUES

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum a quitté Niamey, ce jour, mardi, 27 juillet 2021 pour Londres, la capitale britannique où il prendra part au sommet mondial sur l’éducation.

Le Chef de l’Etat, a, une fois de plus, surpris ses concitoyens, avec une délégation restreinte composée d’un ministre (ministre de l’enseignement supérieur) et de deux (2) Secrétaires généraux des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement technique.

Le Président de la République, lui –même enseignant, est parti à Londres avec les techniciens pour parler de l’éducation, la priorité de ses priorités et en engageant moins de dépenses publiques.

Par Tam-tam Info News