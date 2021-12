L’aéroport Mamadou Tandja de Diffa inauguré par le Président Bazoum

Share on Twitter

Share on Facebook

Dans le cadre de la célébration de la fête de la République, Diffa N’Glaa 2021, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum a inauguré, le dimanche 19 décembre 2021, l’aéroport de Diffa qui prend désormais le nom de l’ancien Président nigérien Feu Mamadou Tandja.

Le Président Bazoum a rendu un vibrant hommage à l’ancien Président Tandja, qui selon lui, « avait eu une gouvernance de la sécurité tout à fait remarquable qui nous a mis dans une situation différente de celle des autres pays ».

Aujourd’hui, c’est l’occasion pour nous de lui rendre un hommage est de donner son nom à cet aéroport », a –t-il déclaré.

« Je pense que c’est un choix tout à fait judicieux, je m’en réjouis et j’en suis même plutôt fier ».

Avec une piste d’atterrissage de 3.000m de long et d’une largeur de 45.000m², un salon présidentiel moderne, ainsi que plusieurs autres infrastructures de taille, cet aéroport est réalisé dans le cadre des projets d’infrastructures initiés à l’occasion de la fête tournante Diffa N’Glaa. Il a coûté environ 28 milliards de francs CFA.

Le Président Mohamed Bazoum a également procédé, le même jour, à l’inauguration d’une place des martyrs dédiée la mémoire des militaires tombés sur le champ d’honneur et de trois avenues en hommage à des hautes personnalités.

Il s’agit du Président nigérian Mohamed Bouhari, du Maréchal du Tchad feu Idriss Déby Itno et de l’ancien Président de la République du Niger Issoufou Mahamadou .

C’est à l’initiative du Comité Diffa N’glaa et du Gouverneur de la Région de Diffa que la place des martyrs a été érigée au cœur de la ville de Diffa à la mémoire des Forces de Défense et de Sécurité tombées sur le champ d’honneur pour immortaliser leurs mémoires afin que leurs noms et leurs sacrifices ne soient pas oubliés.

En plus de la place des martyrs, trois autres avenues ont été nominées au nom des trois personnalités citées, pour leurs engagements et leurs déterminations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel en général et dans le Bassin du Lac-Tchad en particulier.

Par Tamtam Info News