L’Afrique dit aussi bye-bye #Polio

Le Rotary et ses partenaires de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP) sont fiers d’annoncer un accomplissement historique en matière de santé publique, puisque la Région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé est désormais certifiée exempte de poliovirus sauvage.

Cette certification intervient quatre ans après que le Nigeria – le dernier pays d’Afrique où la polio est endémique – ait enregistré un cas de poliovirus sauvage, après des décennies d’efforts déployés par les partenaires de l’IMEP, les dirigeants locaux et nationaux, et les professionnels de la santé de toute la Région africaine. Au cours de ces efforts, 9 milliards de doses de vaccin oral contre la polio ont été administrées, des centaines de millions d’enfants ont été vaccinés et 1,8 million de cas de poliovirus sauvage ont été évités dans toute la région.

L’annonce d’aujourd’hui est en partie le résultat des actions cumulées du Rotary et de ses membres, qui ont contribué à hauteur de près de 890 millions de dollars – et d’innombrables heures de bénévolat – à l’élimination de la polio dans la Région africaine.

« Face à une pandémie, le monde a eu très peu de bonnes nouvelles à célébrer en matière de santé publique cette année, et les défis à relever sont énormes », a déclaré le président du Rotary International, Holger Knaack. « C’est pourquoi nous devons reconnaître cette grande réussite et féliciter toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans l’éradication du poliovirus sauvage dans la Région africaine. Il a fallu des efforts considérables et un partenariat sur de nombreuses années. Je suis particulièrement reconnaissant envers les membres du Rotary à travers l’Afrique et le monde entier qui se consacrent à faire de la polio une maladie du passé. »





PAR LE PRÉSIDENT ILLO Adam (COMMISSION NATIONALE POLIOPLUS DU NIGER)