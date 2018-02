L’Agence UA Niger 2019 et l’ORTN signent une convention de partenariat pour la couverture complète de la 33ème Conférence de l’UA

Dans le cadre de l’organisation de la 33ème Conférence de l’Union Africaine que Niamey, la capitale du Niger, va accueillir en juillet 2019 (Agence UA Niger 2019), une convention de partenariat a été signée, ce lundi 12 février 2018, entre l’Agence UA Niger 2019 et l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Niger (ORTN).



Cette convention devait permettre la couverture complète de cette rencontre au sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA aussi bien dans sa préparation que dans son organisation. Aussi, l’ORTN s’est-il engagé à la diffusion de publireportages, communiqués, spots publicitaires, couverture médiatique, réalisation de débat, etc. sur l’événement.

Pour sa part, l’Agence UA Niger 2019, qui a identifié l’ORTN comme partenaire officiel, lui apportera en outre des appuis matériels et financiers adéquats, en plus de mettre à sa disposition les éléments et supports de diffusion requis.

Pour le Directeur Général de l’Agence UA Niger 2019, le Ministre-Conseiller à la Présidence de la République, M. Mohamed Saidil Moctar, c’est parce que l’événement nécessite une mobilisation de tous que son Institution a voulu faire appel à l’ORTN pour la sensibilisation et la mobilisation de tous les Nigériens autour de la Conférence. Il s’agit avant, a-t-il dit, de la concrétisation de l’engagement pris par l’Agence lors du lancement de sa campagne de communication intervenue il y a plusieurs mois. Ce partenariat « est une belle opportunité que l’ORTN nous offre pour être en contact permanent avec la population nigérienne et celle de l’Afrique », s’est-il réjoui.

Quant au Directeur Général de l’ORTN, M. Seydou Ousmane, il a d’abord partagé l’honneur qu’il récent en signant ce partenariat, avant d’assurer que la boîte qu’il dirige « est aujourd’hui en mesure de couvrir tous les événements au regard de son récent équipement en matériels TNT acquis grâce à l’appui du ministère de la Communication ». « Nous serons à la hauteur », a-t-il déclaré.

Cette convention de partenariat, note-t-on, vient après celle signée avec le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) pour la formation et le renforcement des capacités de quelque 3300 jeunes Nigériens appelés à soutenir l’organisation de cet événement, mais aussi celle signée avec la Société FUTURA SA pour la construction d’un complexe immobilier de grand standing à Niamey.

C’est lors de la 25ème Session ordinaire de la Conférence de Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, rappelle-t-on, que le Niger a été retenu pour abriter la 33ème Session ordinaire de la Conférence de Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine en juillet 2019 à Niamey. Et c’est pour une meilleure préparation et une organisation réussie de cette Conférence, qu’il a été créé l’Agence Nationale pour l’Organisation de la Conférence de l’Union Africaine, Niger 2019, en abrégé « Agence UA Niger 2019 ».

L’Agence UA Niger 2019, a, entre autres, pour missions d’assurer la préparation, l’organisation et la coordination des activités liées à la tenue de la Conférence de l’Union Africaine, Niger 2019. En plus de ses trois organes (Conseil d’Orientation et de Contrôle ; Direction Générale ; Comités techniques), l’Agence s’appuiera également sur toutes les structures de l’Etat et ses démembrements concernés par la conférence pour l’accomplissement de ses missions.

KPM/ANP/Février 2018