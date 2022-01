L’air Du Temps : 2022 : Aller Au-Delà De La Cacophonie Des Vœux Pieux !

Ce soir, quand sonnera minuit, une page du grand registre temporel se fermera et une nouvelle autre s’ouvrira. L’année 2021 pliera bagages, au même moment où 2022 installera ses nattes. Le tout, dans un concert de détonations assourdissantes des pétards, des faisceaux des feux d’artifices illuminant le ciel, mais aussi de la clameur de cris de joie et des acclamations. Ce spectacle durera de longues minutes, puis le brouhaha s’estompera progressivement au fur à mesure que l’on s’éloignera de l’Année 2021, nous levant la main à l’horizon en guise de signe d’adieu.

Adieu 2021, bienvenue 2022 !… Instants émouvants du grand saut dans l’espace temporel (pour ne pas dire, dans l’inconnu !) pour tous ces réveillonneurs en liesse. Commenceront ensuite les traditionnels échanges de civilités de vœux du Nouvel An. Une véritable litanie de vœux et de souhaits de bonheur et de prospérité, de santé et de longévité, de paix et de joie. La liste des requêtes est longue, à la hauteur des ambitions et des attentes du moment. Et comme de nos jours, l’aspiration à la richesse est le souhait le plus partagé, certains vont droit au but en formulant des vœux de ‘’de beaucoup d’argent’’, et de surcroît facilement gagné !…

Car, autant on aime bien s’épandre en demandant tout, et tout de suite, autant on ne fait le moindre effort pour créer les conditions propices à la réalisation de tous ces vœux. Feignant d’oublier l’adage qui dit ‘’aide-toi, le ciel t’aidera’’, certains esprits malins continuent encore de croire que tout peut leur tomber du ciel dans ce contexte de mondialisation où, aussi bien au niveau individuel qu’à l’échelle des Etats, la seule loi qui prime reste celle qui prend en compte les critères d’abnégation et de la compétitivité.

C’est dire que nous devons d’abord nous départir de certains maux qui empoisonnent la vie de la cité. Entre autres maux, il y a le vice de la recherche effrénée du gain facile qui pousse de plus en plus de jeunes à sombrer dans le banditisme, en agressant dans les rues des paisibles citoyens ou en cambriolant leurs maisons. S’y ajoutent aussi ces interminables querelles et autres manœuvres politiciennes devenues le plat de résistance du menu quotidien des Nigériens. C’est dire tout simplement que pour l’année 2022 qui s’annonce, il nous faudra tous, ensemble, retrousser davantage nos manches pour nous mettre résolument au travail. Car, ce n’est pas avec des vœux, aussi pieux soient-ils, encore moins avec la zizanie et les ragots distillés sur les réseaux sociaux ou dans les ‘’fadas’’, que nous allons réussir le pari de surmonter les crises multiples et multiformes qui nous assaillent, notamment celle l’insécurité, avant de songer à hisser lourdement notre pays au rang des Nations émergentes.

Aussi, nous osons espérer que l’Année 2022 sera, pour notre pays le Niger, l’année du grand tournant qui nous guidera vers le retour une sérénité durable pour nous permettre d’œuvrer, en toute assurance, pour la concrétisation d’autres grands chantiers de développement socio-économique du Niger.

Mais pour ça, il nous faudra nous départir, individuellement et collectivement, de certaines tares tendant à devenir endémiques, et qui participent, en fin de compte, à privilégier la gourmandise et l’égocentrisme au détriment de l’intérêt général…

Par Assane Soumana(onep)