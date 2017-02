Lala MOULAYE, Dg de la Bank Of Africa Côte d’Ivoire (BOA-CI)

Agée de 55 ans, Lala MOULAYE est titulaire d’un DESS en administration des entreprises. Elle a débuté sa carrière en 1987. Treize ans plus tard, elle intègre la Bank Of Africa Côte d’Ivoire en qualité de directrice des opérations et du développement, gravit rapidement les échelons et en devient, en 2007 la directrice générale.

Elle fut nommée en octobre 2014 en Assemblée Générale à Abidjan, présidente du conseil d’administration de la filiale ivoirienne du groupe Bank Of Africa.

Lala Moulaye Ezzedine est ainsi, la première femme à présider le Conseil d’administration d’une banque en Côte d’Ivoire, après avoir été la première femme à diriger une banque dans ce même pays et est aussi la première à présider le Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique. Elle a été élevée depuis novembre 2012 au rang de Chevalier de l’ordre National du Mérite de la République de Côte d’Ivoire.