L’Ambassade de la République Populaire de Chine au Niger vient de lancer, en collaboration avec « Niger Inter », un concours dit de « Meilleur article » à l’endroit des journalistes nigériens.

Autour des thèmes « La Chine à mes yeux » ou « Le Parti communiste chinois à mes yeux », ce concours est organisé en prélude à la célébration, le 1er juillet prochain, du 100ème anniversaire du Parti communiste chinois (PCC).

Les participants sont priés d’envoyer leurs articles à concoursarticle@yahoo.com au plus tard le 8 juin 2021 à minuit (heure de Niamey). Les articles produits (entre 200 et 1000 mots) doivent être originaux.

L’Ambassade de Chine au Niger, rappelle-t-on, a déjà eu à organiser, avec le concours de l’Agence Nigérienne de Presse (ANP), un concours du même type dénommé « Mon histoire chinoise ». Ladite compétition a été lancée le 20 août 2019. Ouverte à tous les Nigériens, elle avait pour objectif de donner la parole aux citoyens pour partager leurs histoires sur la Chine en racontant la coopération sino-nigérienne et le développement des relations sino-nigériennes dans le futur, selon leur vécu ou leur perception. Les articles ont été classés selon leur originalité, la qualité de l’écriture et la charge informative. Neuf (9) lauréats ont été primés sur l’ensemble des articles reçus et publiés sur le site de l’ANP : www.anp.ne

Par ANP