L’Ambassade des États-Unis à Niamey félicite les Nigériens pour leurs élections présidentielles et législatives pacifiques…

L’Ambassade des États-Unis félicite le peuple nigérien qui a exercé son droit démocratique de vote lors des élections présidentielles et législatives du 27 décembre.

Les observateurs électoraux de l’Ambassade des États-Unis ont constaté des conditions calmes, pacifiques et ordonnées dans les bureaux de vote. Nous avons également observé une amélioration du nombre de bureaux de vote ouverts à l’heure et disposant du matériel adéquat. Nous avons assisté à une augmentation du port de masques et nous exhortons les Nigériens à continuer de prendre au sérieux les mesures d’atténuation de la COVID. Ce fut une journée réussie pour le Niger, le peuple nigérien et la démocratie nigérienne.

Nous saluons et apprécions le travail acharné et la conduite pacifique des électeurs nigériens, des organisateurs électoraux, des partis politiques, de la société civile et des forces de sécurité dans le déroulement de cette élection dans des conditions sûres malgré les risques posés par l’insécurité et le COVID.

Nous encourageons toutes les parties prenantes, quelle que soit leur appartenance politique, à travailler ensemble dans l’intérêt commun du peuple nigérien et à faire en sorte que toutes les futures élections soient libres, crédibles, justes, sûres, inclusives et participatives.

Nous encourageons tous les leaders des partis politiques à user des procédures judiciaires en place pour la résolution des conflits électoraux et à veiller à ce que leurs membres restent patients et calmes tout au long du processus de la proclamation des résultats, en exprimant toute objection par des moyens pacifiques et légaux.

Les États-Unis sont déterminés à promouvoir et à renforcer les démocraties et les sociétés civiles. Nous encourageons le Niger à continuer de soutenir les processus démocratiques et les libertés fondamentales d’expression, d’association, de parole et de réunion.

Par Ambassade des États-Unis a Niamey