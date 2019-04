L’Ambassadeur Abdallah Wafy a présenté les copies figurées de ses lettres de créances…

Le Nouvel Ambassadeur du Niger aux Etats Unis d’Amérique, SEM Abdallah Wafy a présenté hier Mardi 16 avril 2019, les copies figurées de ses lettres de créances au chef du Protocole du Département d’Etat, l’ambassadeur Sean Lawler en compagnie de son premier conseiller Monsieur Mahamane Bachir Fifi.

Cette cérémonie s’est déroulée, juste trois (3) jours après avoir prit officiellement fonction comme Ambassadeur du Niger à Washington.

Après la présentation des copies figurées, l’Ambassadeur Abdallah Wafy va vaquer à ses activités diplomatiques. Comme on le sait, le Niger et les USA entretiennent une très grande coopération dans divers domaines dont principalement celui de la sécurité à travers de multiples aides de matériels militaires et la formation, sans oublier la coopération en termes de renseignement pour permettre à l’armée nigérienne de mieux sécuriser son pays.





Les États-Unis d’Amérique soutiennent le Niger sur plusieurs projets de développement à travers le MCA-Niger (MCC), l’USAID, etc…

Tous ces volets de coopération sont gérés principalement par l’Ambassade du Niger à Washington donc sous le leadership de l’ambassadeur Wafy.

L’ambassadeur Wafy présentera bientôt ses lettres de créances au Président Américain Donald Trump.

De son côté, l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Niger, S.E.M. Eric Whitaker en compagnie de son attachée politique Mme Wendy a rencontré hier le Président de la la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, en présence du Ministre Nigérien de la Justice, Monsieur Marou Amadou. Au cours de cet entretien, ils ont discuté sur la lutte contre le narcotrafic, les stupéfiants et l’effort américano-nigérien pour une coopération plus accrue contre ce fléau social.

M. Whitaker a également évoqué les différentes réalisations faites au Niger par les USA plus précisément dans la région de Tillaberi dans le cadre de la coopération entre nos deux Etats.

Par Tamtam Info News