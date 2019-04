L’Ambassadeur des États-Unis au cabinet du Président de la République…

Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu en audience ce mardi 16 avril 2019, à son cabinet, l’ambassadeur des États-Unis au Niger Monsieur Eric Whitaker en compagnie de son attachée politique Mme Wendy, et en présence du Ministre nigérien de la justice, Monsieur Marou Amadou.

A sa sortie d’audience, le diplomate américain a déclaré à la presse avoir discuté avec le Président Issoufou Mahamadou ‘’le sujet sur le combat contre le narcotrafic, les stupéfiants et l’effort américain et nigérien pour une coopération contre cette maladie sociale’’.

‘’Nous avons parlé également de l’assistance judiciaire avec le gouvernement des Etats-Unis, le FBI et le département de justice américain et l’assistance entre les organisations américaines et leurs homologues nigériennes’’, a indiqué Monsieur Eric Whitaker avant d’ajouter avoir évoqué aussi les questions liées à ‘’l’agriculture, les relations avec le Millénium Challenge Corporation (MCC) et la coordination entre les partenaires du secteur de l’agriculture pour une amélioration de la productivité agricole’’.

A cette occasion, le diplomate américain a rappelé les différentes réalisations faites au Niger, et plus précisément dans la région de Tillaberi, dans le cadre de la coopération entre nos deux Etats.

Quant à Mme Wendy, attachée politique de l’ambassade, elle a annoncé que la représentation des États-Unis va développer ‘’un programme qui offrira 5 ‘’iftars’’ à l’occasion du mois béni de ramadan à plusieurs personnes nigériennes, des partenaires, des diplomates, une façon de reconnaitre le travail important des quartiers à propos des droits des enfants, des femmes, de la liberté d’expression, la presse et le soutien pour la coopération entre les religions’’.

Les États-Unis et le Niger entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines notamment les questions de développement, de la sécurité et la promotion de la paix à travers le dialogue interreligieux. Il s’agit notamment du MCC, de l’initiative présidentielle de lutte contre le paludisme et du programme régional sur la résilience RISE.

Par Agence Nigérienne de Presse