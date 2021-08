L’ambassadeur D’Italie En Visite À L’hôtel De Ville De Niamey : Faciliter Le Renforcement Du Partenariat Entre Les Villes Italiennes Et La Capitale Nigérienne

Share on Twitter

Share on Facebook

Le président du Conseil de Ville de Niamey, le député-maire Oumarou Dogari Moumouni a reçu, hier matin, à l’hôtel de Ville, une visite du nouvel ambassadeur de la république d’Italie au Niger, SE Emilia Gatto. La coopération entre les villes italiennes et la capitale nigérienne étaient au centre des échanges entre les deux personnalités.

Le député-maire de la Ville de Niamey, l’honorable Oumarou Dogari Moumouni s’est dit très heureux d’accueillir le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Italie au Niger, SE Emilia Gatto, à un mois seulement de la présentation des copies figurées de ses lettres de créance aux autorités nigériennes.

« L’Italie représente pour nous une voie de coopération extrêmement importante. Je lisais ce matin une note explicative de la coopération et c’est avec bonheur que j’ai remarqué que 40% de l’aide de la coopération d’Italie envers l’Afrique est concentrée sur le Niger. Et cela nous met dans une position où nous ne pouvons qu’être fiers de cette coopération et remercier la partie italienne pour cette sollicitude envers notre pays », a dit le président du Conseil de Ville de Niamey, dans son mot introductif à l’entame des échanges avec l’ambassadeur. Oumarou Dogari Moumouni a souligné que cette coopération couvre dans sa diversité le domaine du développement communautaire. Il a ainsi décliné sa sollicitude à la diplomate italienne, afin de faciliter la redynamisation des relations de la Ville de Niamey avec les villes italiennes.

« Je suis ravie d’entendre que vous appréciez l’accompagnement que vous recevez des différentes villes de l’Italie. Il faudrait continuer dans ce sens et même peut-être essayer de renforcer », a déclaré l’ambassadeur italienne, SE Emilia Gatto. En effet, depuis un mois et demi qu’elle représente son pays au Niger, elle s’attèle déjà à renforcer cette coopération, en établissant de « véritables jumelages », selon ses propres mots. « Que la coopération avec des villes puisse continuer davantage mais de manière plus structurée sur des intérêts communs, des caractéristiques communes », a-t-elle indiqué avant d’apprécier positivement l’élan de modernisation de la Ville de Niamey. Elle a évoqué aussi avec le maire d’autres défis à affronter ensemble, en faisant des échanges des pratiques, de l’accompagnement, puisque, dit-elle avec conviction, « il y’a toujours à apprendre des deux côtés ».

Par Rahila Tagou(onep)