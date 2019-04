L’Ambassadeur du Niger à washington rencontre des représentantes des femmes de la diaspora…

L’Ambassadeur Abdallah Wafy a rencontré avant hier matin, des représentantes des femmes de la diaspora nigérienne de la région de Washington DC en présence du personnel de l’Ambassade.

Au cours de cette rencontre, les représentantes ont vivement salué et félicité le nouvel Ambassadeur du Niger à Washington DC et souhaité qu’Allah le Tout Miséricordieux l’accompagne dans ses nouvelles fonctions. Les femmes de la diaspora ont présenté aussi à l’Ambassadeur Abdallah Wafy, le programme de leur fête, qui se tiendra, juste après le Ramadan (8 juin).











L’Ambassadeur Abdallah Wafy a mis à profit cette rencontre pour expliquer à la diaspora nigérienne vivant aux Etats unis la nouvelle philosophie qu’il souhaite insuffler aux rapports entre l’Ambassade et la diaspora et la dynamisation de la fraternité et de la solidarité entre eux.

S.E. Abdallah Wafy a profité de l’occasion pour leur présenter la nouvelle vision pour la Diaspora qui consiste à renforcer le service consulaire et aussi créé les conditions qui emmènera l’Ambassade vers la Diaspora.

Ainsi afin de permettre aux Nigériens vivant aux USA d’avoir un accès plus facile aux traitements de leurs dossiers (renouvellement de passeport, carte consulaire, déclaration des naissances et aussi les demandes de visas pour les bi nationaux, etc.), il a réaffirmé que les portes de l’Ambassade sont ouvertes à tout moment pour eux.

SEM Abdallah Wafy qui cherche l’implication beaucoup plus accrue de la diaspora dans l’œuvre de construction nationale a également prévu des visites dans tout les Etats des USA où résident des Nigériens.

Par Tamtam Info News