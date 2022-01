L’Ambassadeur du Niger auprès de l’UNESCO SEM ABANI Aboubacar Ibrahim, présente les copies figurées de ses lettres de créance à Son Excellence Madame Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’Organisation.

Share on Twitter

Le nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Délégué Permanent de la République du Niger auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Son Excellence Monsieur ABANI Aboubacar Ibrahim, a présenté le 26 janvier 2022, ses lettres de créances à Son Excellence Madame Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’Organisation.

​Lors de cette cérémonie, l’Ambassadeur ABANI a réaffirmé l’engagement du Gouvernement nigérien decontribuer activement aux réflexions et concertations pour la mise en œuvre des projets et programmes de l’UNESCO au Niger et dans le monde.

​ Les différents axes de coopération entre l’UNESCO et le Niger ont été passés en revue lors des échanges entre les deux personnalités qui se sont réjouies de la qualité du partenariat qui existe, fort heureusement, entre le Niger et l’UNESCO.







La Directrice Générale a salué cette nomination qui marque davantage l’implication du Niger dans la réalisation des objectifs de l’organisation. Elle a, aussi, saluer les efforts remarquables du Niger pour faire face aux défis de la paix et de la sécurité au Sahel.

Ministre Plénipotentiaire Hors Classe, Ancien Ambassadeur, Représentant Permanent du Niger auprès des Nations Unies et Ancien Conseiller Diplomatique du Président de la République du Niger, l’Ambassadeur ABANI est un diplomate de carrière disposant d’une expérience avérée de représentation de notre pays auprès des organisations intergouvernementales.