L’an 60 de la République au Niger : Le Comité Zinder Saboua signe des partenariats avec trois sociétés

Le comité Zinder Saboua chargé de l’organisation de la fête du 18 décembre 2018 prochain dans la seconde ville du pays, marquant le 60ème anniversaire de la République, a signé ce jeudi 27 septembre trois conventions de partenariat avec les sociétés Niger Télécom, SONUCI et l’Hôtel HIGH Class de Zinder.



Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du partenariat initié avec les sociétés nationales. Le premier protocole a été signé entre le Président du Comité Zinder Saboua, Mansour Hadj Daddo et le Directeur général de Niger Telecom Abdou Harouna, portant sur un montant de plus de 190 millions de francs CFA.

Selon les propos du Directeur général de Niger Telecom, ce partenariat entre dans le cadre d’appui à l’organisation de la fête nationale de la République, célébrée chaque année. « Cette année, nous voulons nous différencier de l’édition précédente pour investir dans la salubrité, un point qui tient à cœur au président du comité ».

L’équipe technique et commerciale étant déjà en place, « nous promettons d’ores et déjà, d’arroser toute la ville de Zinder en connexion internet », a indiqué le Directeur général. La seconde signature a concerné la Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI), qui a décidé de construire dans la ville de Zinder et ce, avant le 18 décembre, 20 logements dont 10 de type F3 et 10 de types F4.

Le promoteur privé de l’hôtel High Class de Zinder a également signé un protocole de partenariat avec le Comité Zinder Saboua.

Abdourahmane Alou Soulé a indiqué que le Comité s’est engagé à lui apporter un appui pour la construction de 24 autres chambres de hautes catégories en vue d’assurer l’hébergement des hôtes de la fête.

La cérémonie de ce matin porte à une douzaine les protocoles de partenariat signés entre le Comité Zinder Saboua et des structures publiques, parapubliques et privées.

Ces accords portent sur des appuis multiformes à l’organisation et la médiatisation de l’événement. Zinder accueille en décembre prochain le 60ème anniversaire de la proclamation de la République dans le cadre de le fête tournante du 18 décembre. Quelque 100.000 invités sont attendus. Environ 50 milliards seront investis dans divers équipements.

