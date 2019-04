L’an 8 de l’exercice du pouvoir d’État du Président Issoufou Mahamadou: Une renaissance justifiée…

En 2011, lorsqu’il était arrivé au pouvoir, rien n’était évident, les défis étaient majeurs, nombreuses étaient les attentes. Et pour ne rien arrangé, l’État libyen subissait une déconstruction préjudiciable à la stabilité de notre pays.

Le contexte dans lequel le vainqueur des élections présidentielles était arrivé au pouvoir est tout sauf favorable à tenir les promesses contenues dans son programme de campagne « Renaissance acte 1″. Les moins pessimistes donnaient quelques mois pour voir s’émousser la ferveur et l’enthousiasme de ceux là qui ont porté le PNDS au pouvoir. D’autres le chantaient fièrement, » ces camarades ne seront jamais à mesure de gérer le pouvoir, ils sont des opposants incarnes, ils vont déchanter ».

La mission était certes difficile et même redoutable au vu du contexte sécuritaire. En effet, en plus de la guerre en Libye qui a engendré le chaos que nous connaissons, notre pays se devait de faire face à des attaques répétées de la nébuleuse Boko Haram et à des incursions souvent meurtrières des jihadistes venus du Mali voisin. Il fallait alors réagir pour éviter au Niger et à son peuple la désolante situation qui prévaut en ce moment au Mali, et qui agite également le Burkina Faso.

Dans une de ses interventions que je garde encore en mémoire, le Président de la république disait avec insistance qu’il faut désormais dans la gouvernance de nos états intégrer la gestion sécuritaire en axe majeur de notre politique de développement, au risque de tomber dans la débine. Le Président Mahamadou Tandja qui avait subi la rébellion Touareg, Mahamane Ousmane, premier Président démocratiquement élus, ont géré le pouvoir d’État dans un contexte nettement favorable toutes propositions gardées.

Avant que le Président Issoufou Mahamadou n’arrive au pouvoir, rien ne prédisait cette insécurité majeure que nous vivons aujourd’hui au Sahel. Alors, comment ne pas rendre hommage à ce brave nigérien, qui, malgré un contexte sécuritaire aigue, qui absorbe d’importantes ressources financières et humaines a su tenir le cap et donner un sens à son programme de Renaissance. Les huit (8) axes de son programme ont tous été concernés.

On peut ne pas voir ce qui est visible ou même voir et dénigrer, la nature humaine est ainsi faite, seul le bon Dieu peut faire l’unanimité. Pour notre part, nous proclamons fièrement que le Président de la République a déjà marqué positivement son passage à la tête du Niger: sécurité, développement, projection.

Qui peut faire croire dans ce Niger d’aujourd’hui que notre démocratie se porte mal; qui peut faire croire que des infrastructures utiles pour notre développement à long terme ne sont pas réalisées; qui peut faire croire que l’État ne fonctionne pas tel qu’il fallait? Et qui peut faire croire que le Président Mahamadou Issoufoun’est pas un dirigeant accompli, fidèle à ses principes?

Le crédit que bon nombre de Chefs d’État lui accordent ne souffre d’aucune réserve. Chez les esprits normaux qui ont à cœur le bien être des nigériens, et patriotes qu’ils sont, l’enthousiasme est réel. Par contre les esprits tordus, faibles, égoïstes et grincheux peuvent continuer à insulter et à dénigrer gratuitement. Le regard qu’ils portent sur la gouvernance de Issoufou Mahamadou et de son gouvernement ne changera pas la dynamique en œuvre actuellement.

La Cimenterie de Malbaza est fonctionnelle; les travaux du barrage de Kandadji sont relancés; les échangeurs, les ponts en construction, les hôtels et salles de réunions… ont radicalement transformé l’aspect de notre Capitale. C’est une vue de l’esprit d’affirmer que Mahamadou Issoufou a raté son passage à la tête de l’État, et déclarer pompeusement qu’il est à la tête d’une gang de dictateurs corrompus. Il faut se donner un peu de réserve.

Les vaines manifestations qui mobilisent l’énergie des forces de l’ordre, n’ont aucun intérêt que les dépenses inutiles qu’elles occasionnent sur le fonctionnement de l’État.Les leaders de ce mouvement connaissent pourtant pertinemment le principe qui caractérise l’adoption des lois en ce qui concerne notre système politique.

La loi des finances est votée par l’Assemblée Nationale, ratifiée et promul guée.

Et Puisqu’ils reconnaissent les institutions établies,passons de grâce à autre chose. Nous savons que M. Nouhou Arzika est très attaché au respect des règles, au respect des dispositions édictées par la constitution dont il a pris part à l’élaboration. Que Nouhou Azirka qui a toujours fait de l’éclairage des dispositions de la constitution auprès des couches populaires son cheval de bataille, méconnaisse qu’une loi ratifiée, promulguée est une loi de la République, il y’a franchement de quoi se poser des questions.

Je ne le juge pas, mais je m’interroge. Qu’ est ce qu’ils attendent du Président de la République et de son gouvernement puisque la loi des finances est adoptée? Le combat que Nouhou à mener en mars 2005 à certe laisser une empreinte dans la mémoire de nous autres, qui approuvait son caractère purement social. Le combat de 2005 est tout le contraire de la présente lutte.

Aucune figure politique à l’époque n’était autorisée à prendre part aux réunions et manifestations organisées à propos. Aujourd’hui les drapeaux et autres signes distinctifs des partis politiques affichées à la place de concertation trahissent les propos qui légitimes le caractère purement social de ces journées d’action citoyennes. Simple avis, les gilets jaunes en France ont envoyé promener les partis politiques qui avaient souhaité s’afficher à leur côté pour mener une lutte commune.

A moins qu’au Niger, nécessité faisant loi, que ce soit les partis politiques qui mobilisent les foules à la place des acteurs sociaux….La Renaissance du Niger est en œuvre, souhaitons simplement que la paix règne dans notre pays.

Par Ousmane Toudou, Journaliste/Consult (LE TEMPS)