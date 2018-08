Lancement bientôt d’une structure de micro finance postale au Niger…

L’opérateur historique du secteur postal au Niger, Niger poste compte lancer sous peu une structure de micro finance postale pour mobiliser l’épargne et financer le développement, a annoncé à l’ANP le Directeur Marketing et Réseaux de Niger Poste M. Madougou Hama.



L’idée de la banque postale envisagée entre 2010 et 2012 est abandonnée pour la simple raison que le minimum d’ouverture d’une banque, un moment c’était 5 Milliards de FCFA maintenant c’est même passé à 10 Milliards selon les directives de la Banque centrale mais, en lieu et place de la Banque sous peu nous allons créer une structure de micro finance, explique-t-il.

‘’Notre structure de Micro finance qui va bientôt voir le jour et je pense que quand on aura créé cette structure de Micro finance, c’est vrai ça ne remplit pas toutes les missions d’une banque mais c’est comme si c’est notre Banque postale qui a vu le jour’’, justifie-t-il.

‘’ Comme le réseau de la poste est dense avec une centaine de Bureaux au Niger, les clients peuvent épargner, déposer donc de l’argent et ceux qui viendront également pour des crédits de consommation, la poste peut leur apporter cette aide là’’, ajoute-t-il.

‘’ vous savez avant on avait l’épargne partout au Niger, il y avait des véhicules qui passaient dans les marchés pour collecter de l’argent et verser au niveau de la Caisse d’Epargne ou bien des particuliers des institutions qui ouvrent également leurs comptes d’épargne cela a disparu et c’est ce que nous voulons rattraper avec la création de notre système financier décentralisé, c’est-à-dire notre structure de Micro finance’’, rappelle-t-il.

M. Madougou Hama a en outre détaillé les autres ‘’offres ‘’ de Niger poste dans le domaine financier à savoir les comptes postaux, E-Money et les encaissements des factures de l’électricité et de l’eau.

Pour ce qui est du Centre des chèques postaux, il avait connu ses heures de gloire à un certain moment où l’essentiel des salariés, des entreprises et les institutions étatiques ont des comptes au niveau des chèques postaux, la poste disposant d’un réseau de plus de 100 points de contact au niveau national, le plus dense réseau en matière de service financier au Niger, relève-t-on.

‘’Au niveau des services financiers, le principal problème que nous avons ce sont les quelques difficultés que nous avons aujourd’hui, au niveau des chèques postaux puisque après la scission de la Poste et des Télécommunication, la Poste a hérité des CCP et il y avait vraiment un déficit, un gouffre qui est là et que nous essayons de gérer, explique le Directeur marketing de Niger Poste, affirmant malgré l’importance du montant, on arrive quand même au niveau des salaires chaque mois à payer régulièrement les salaires des fonctionnaires qui sont virés au niveau des CCP.’’

Mais il y a des dépôts notamment côté Etat que nous n’arrivons pas à honorer tous aujourd’hui’’, affirme le Directeur de Marketing de Niger Poste, ajoutant ‘’ il y a un comité qui a été mis en place qui a travaillé là-dessus et je pense que sous peu cette question sera réglée, peut être la dernière contrainte au niveau des services financiers.’’

Au titre des offres des services financiers, Niger Poste dispose en plus du produit ‘’les comptes conventionnés’’ qui consiste à assurer le paiement des salaires ou de l’activité cash for work pour le compte d’une ONG ou d’un humanitaire là où les services bancaires ou le système financier décentralisé ne couvrent pas, affirme M. Hama.

La poste effectue les paiements à ses guichets ou sur le terrain avec le déplacement d’un agent, détaille –t-il. Enumérant les autres services financiers du Niger poste qui sont le ‘’ E Money’’, le transfert d’argent en temps réel au plan national et international et les encaissements des factures de l’électricité et de l’eau.

Niger poste est aujourd’hui, devenu le premier partenaire de la Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec) en terme d’encaissement de factures’’, note-t-il.

Ces offres de services financiers postaux s’inscrivent dans le cadre de la stratégie marketing (2017-2019) élaborée en 2017 de Niger poste qui comporte en plus les volets ‘’logistic post’’, les ‘’envois postaux’’ et le produit ‘’premium’’.

La voie du Nord après Tahoua, entre Tahoua et Agadez puis entre Agadez et Arlit, la route est complètement dégradée , ce qui fait qu’on est obligé de passer par des privés pour acheminer des courriers et des colis dans ces localités’’, explique la même source.

Le logistic-post concerne les déménagements, la collecte, le traitement et l’acheminement distribution des colis, quant au classic-post, il porte sur les produits traditionnels de la poste à savoir les timbres, les albums, les boîtes postales’’.

Selon le Directeur de Marketing de Niger Poste, ‘’L’ offre premium comprend beaucoup d’innovations et de changements, par exemple pour tous les envois postaux express au plan national et plan international sont assurés par le centre EMS Niger (ancien Chronopost) qui se charge aussi du commerce électronique avec son service ‘’Kaomini’’ où on peut passer sa commande sur appel ou en ligne.

En terme de couverture du pays, le Directeur nous a expliqué qu’ ‘’au niveau des envois postaux, nous avons plus de 100 points de contact repartis au niveau du territoire national et c’est la seule structure qui a cette couverture là, parce qu’il y a des privés certes qui ont multiplié les points de contacts juste au niveau des grandes villes, mais nous, nous sommes partout au Niger avec plus de 100 points de contact’’

Il promet que Niger Poste compte faire des franchises , c’est-à-dire, ce sont des partenariats que ‘’nous allons passer par exemple avec des stations services, avec des pharmacies ou d’autres grands opérateurs économiques pour pouvoir étendre notre réseau, c’est pour vous dire que vraiment, nous ne sommes pas en retard en termes de déploiement, mais ça ne suffit pas ce que nous avons encore comme agences, nous allons continuer à nous approcher davantage de la population’’.

Pour ce qui est de la couverture de l’ensemble des communes du Niger (266), c’est une question d’investissements, ce n’est pas aussi simple que cela, on veut bien être au niveau de toutes les communes par exemple mais c’est une question de programmation petit à petit vraiment nous allons le faire’’, s’avance-t-il, la ‘’proximité’’ étant l’un des crédos de Niger-Poste, dit-il.

Au Niger, une autorité de la régulation de la communication électronique et de la poste coiffe secteur postal qui compte sept opérateurs.

Une politique sectorielle postale est en cours d’élaboration, son adoption pourrait conduire à une révision des dispositifs législatif et réglementaire encadrant le secteur postal caractérisé notamment par la concurrence déloyale, espère-t-on.