Lancement de la 11ème édition du Camp national des jeunes : 400 jeunes mobilisés pour des actions d’intérêt public

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, M. Ben Omar Mohamed, représentant le Premier ministre, a présidé, lundi dernier dans l’après-midi à la devanture du Palais du Sultan du Damagaram, la cérémonie de lancement de la 11ème édition du Camp national des jeunes. La cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire général de la Région de Zinder, M. Maman Harou, du Sultan du Damagaram, Son Altesse Aboubacar Sanda Oumarou, du président du Conseil National des Jeunes, M. Aliou Oumarou, de plusieurs personnalités civiles et militaires et des délégations des jeunes venues des huit régions du Niger et des partenaires au développement.

Pendant une semaine, les jeunes réunis s’adonneront des actions d’intérêt général comme des séances de salubrité, de don de sang, des actions de sensibilisation ainsi des activités socioéducatives et recréatives.

Cette 11ème édition est placée sous le thème : « la jeunesse nigérienne face aux défis de l’extrémisme violent ; la création d’emplois verts alternative à la migration des jeunes et le dividende démographique ». Le début de la cérémonie a été marquée par des chants produits par les groupes musicaux de la place essentiellement axés sur la culture de la paix et la promotion de la jeunesse dans le processus du développement socio-économique suivi d’un défilé des différentes délégations régionales provenant des quatre coins du pays. Pour le ministre Ben Omar Mohamed, le Camp des jeunes promu par le Ministère en Charge de la Jeunesse du Niger est un »cadre d’éducation active à la citoyenneté, au renforcement de la cohésion sociale nationale et à la connaissance du pays par les jeunes ».

Le Niger, a-t-il dit, joue aujourd’hui le leadership dans la mobilisation du génie créateur de la jeunesse afin de trouver les voies originales de développement durable par l’exploitation des potentialités de l’économie verte en vue de juguler les conséquences néfastes du changement climatique mondial. Les idées et les projets présentés par les jeunes francophones en général et nigériens en particulier démontrent à suffisance, selon le ministre Ben Omar Mohamed, la clairvoyance du Président Issoufou Mahamadou de croire en la capacité et la force de proposition alternative de notre jeunesse face aux multiples facettes de ce changement climatique.

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale a invité les jeunes à s’investir pour les actions qu’ils entreprendront pendant une semaine au profit des populations de la région et de la ville de Zinder (opérations de salubrité publique, don de sang ,plantation d’arbres) en s’appropriant sérieusement des conseils des conférenciers et des encadreurs venus pour les outiller. Il a enfin adressé une mention spéciale à l’UNICEF et à l’UNFPA dont les appuis à la promotion de l’éducation extrascolaire et des Associations des jeunes méritent des remerciements et félicitations.

Pour sa part, le président du Conseil national de la Jeunesse (CNJ), M. Aliou Oumarou, a tenu à rendre un vibrant hommage aux autorités de la 7è République pour les efforts immenses qu’elles déploient pour l’émancipation de la jeunesse nigérienne dans tous les domaines. Les 400 jeunes mobilisés au camp vont entreprendre durant leur séjour dans le Damagram, des actions de salubrité publique, de curage des caniveaux, de don de sang, match de football en guise de contribution dans le cadre des préparatifs de Zinder Saboua. Des conférences-débats seront tenues pour éclairer les jeunes sur les concepts de l’extrémisme violent et la citoyenneté.

Le Secrétaire Général de la région de Zinder, M. Maman Harou, et le Maire central de Zinder, M. Bachir Sabo, sont tour à tour intervenus pour se féliciter du choix de Zinder pour abriter la 11ème édition du camp national des jeunes après la tenue de la 5ème édition à Takieta en 2011. Ils ont invité les jeunes venus des quatre coins du pays à cultiver l’esprit de solidarité et de fraternité pour rendre leur séjour agréable dans la deuxième région du Niger.

L’Honorable Sultan du Damagaram, Son Altesse Aboubacar Oumarou Sanda est également intervenu pour se féliciter de la tenue de la 11ème rencontre citoyenne et de solidarité des jeunes filles et garçons du Niger qui, sont appelés à fraterniser, à échanger pour relever certains défis qui affectent la jeunesse nigérienne. Il a salué l’engagement du président du Conseil National de la jeunesse qui s’investit corps et âme pour assurer, avec l’appui des autorités et aux partenaires au développement, l’implication profonde des jeunes dans le développement socio-économique du pays.

La Jeunesse de la Région de Zinder a décerné un Témoignage officiel de Satisfaction au président du Conseil National des jeunes pour divers services rendus à la région. Ce témoignage lui a été remis par le président du Conseil Régional de Zinder, M. Moutari Ousmane. Enfin, hier matin, le ministre Ben Omar a visité le camp des jeunes basé à Baban Tapki (10 km au sud de Zinder) pour discuter avec les jeunes sur les perspectives de leur réinsertion sociale et s’informer de leurs conditions d’hébergement.