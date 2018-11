Lancement de la campagne ‘’consommons nigérien ’’ par Dr Lalla Malika Issoufou

Le lancement de la campagne « consommons nigérien » a eu lieu ce jeudi 29 novembre 2018 au palais du 29 juillet de Niamey sous la présidence de la première dame et Présidente de la fondation Tattali Iyali, DR. Lalla Malika Issoufou. C’était en présence du Premier Ministre Birgi Rafini, des membres du gouvernement, du Président de la Chambre du commerce et d’industrie, Monsieur Moussa Sidi Mohamed, des honorables députés nationaux, et de plusieurs personnalités invitées.

Cette campagne menée à travers un salon d’exposition de produits nationaux vise à valoriser les productions des entreprises nationales et à promouvoir l’entreprenariat en mettant en avant les talents locaux.

En lançant cette campagne la Première dame Lalla Malika a dit que ‘’Consommons nigérien’’ ne doit pas être perçu comme un simple slogan patriotique. ‘’Consommons nigérien’’ ne doit pas aussi être considéré comme un pur effet de mode. ‘’Consommons nigérien’’ se pose, aujourd’hui, comme un impératif pour nous, Nigériens’’.

A cette occasion, la Première dame Lalla Malika a fait l’éloge des productions nationales issues de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat, et des PME avant de se demander ‘’si nos produits sont appréciés et consommés à l’extérieur, alors pourquoi pas chez nous, au Niger, par nous Nigériens ?’’

Elle a appelé alors les nigériens à ‘’changer nos rapports à nos produits locaux, à changer de mentalité face à nos produits dans la dynamique de la renaissance culturelle telle que prônée par le Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou’’.

‘’Alors, consommons ce que nous produisons, consommons nigérien, pour la santé, pour la fierté et notre unité. C’est sur cet appel à l’action quotidienne à la fois individuelle que collective que je déclare officiellement lancée la campagne « Consommons Nigérien»’’ a-t-elle conclu.

Pour sa part, le président de la chambre de commerce et de l’industrie M. Moussa Sidi Mohamed a rappelé que ‘’depuis les années 2008, la chambre de commerce et d’industrie avait élaboré un Small Business acte à la nigérienne avec comme objectifs d’amener les secteurs privés à s’impliquer efficacement dans tous les secteurs d’activités notamment celui des industries extractives dont les mines, le pétrole et les activités connexes.’’

Notons qu’auparavant la Directrice de l’Agence TACT et DEV, et promotrice de ce salon d’exposition, Mme Rabi Arzika et la Directrice générale de Niger Lait SA, Mme Maïda Zeinabou Mamoudzou ont tour à tour pris la parole, pour remercier les participants pour leur présence à cette cérémonie, ou pour porter à l’intention du public le témoignage d’une entreprise nationale qui a réussi dans son domaine.

Cette cérémonie a pris fin par la signature de l’engagement de la première dame Lalla Malika Issoufou dans cette campagne et une visite guidée dans les stands érigés à cet effet, rappelle-t-on.