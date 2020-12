Lancement de la campagne du PNDS « Avec son expérience, son intégrité, sa connaissance du Niger profond, notre candidat est le Président qu’il faut pour le Niger » a déclaré le Directeur de Campagne du PNDS Tarayya, Sani Issoufou Mahamadou.

Le parti rose, le PNDS Tarayya, a organisé hier soir à son siège national de Niamey, une grande cérémonie du lancement de sa campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles, 1er tour prévu pour le 27 décembre prochain.

Le but de cette géante rencontre, très riche en animation artistique et culturelle, consiste à donner le coup d’envoi pour la mobilisation des militants pour faire élire le candidat Mohamed Bazoum, à la Présidence de la République du Niger, dès le 1er tour. Un coup K.O comme on le dit dans le jargon.

Pour cette occasion, tous les poids lourds, du PNDS Tarayya, se sont fortement mobilisés autour du Directeur de Campagne du PNDS, M. Mamane Sani Issoufou Mahamadou dit Abba. Parmi, ces grands acteurs politiques du PNDS, présent au lancement, Mme Betty Aichatou Habibou Oumani, l’honorable Hatimou Illa Mai Aya, le Président de l’OJT, M. Daoui Ahmed Baringuèye, l’épouse du candidat Bazoum, etc.

Après les passages des artistes sur scènes pour chauffer et surchauffer la scène, plusieurs messages de sensibilisation sur l’importance de ces élections ont été délivrés.

Ensuite, une vidéo dans laquelle, le Directeur de Campagne du PNDS Tarayya donne le coup d’envoi a été projetée sur des écrans géants. Dans cette vidéo, le Directeur national de Campagne, M. Mamane Sani Issoufou Mahamadou, Abba a livré un message de mobilisation « Chers sympathisants, chers militants des partis soutenant la candidature du Président Mohamed Bazoum, ce 5 décembre 2020 marque le lancement officiel de la campagne électorale en vue des élections législatives et présidentielles du 27 décembreprochain. Ces élections sont déterminantes pour l’avenir de notre pays, nous devrons, par conséquent, convaincre les Nigériennes et les Nigériens de voter massivement pour notre candidat, le Président Mohamed Bazoum, tout en lui assurant une majorité confortable à l’Assemblé Nationale. Nous devons les convaincre de faire le choix de la continuité, car durant ces dix dernières années, grâce au Programme de Renaissance acte 1 et 2 du Président de la République, Issoufou Mahamadou, le Niger a amorcé sa transformation. Sur le plan sectoriel, les conditions de la victoire sur le terrorisme et le crime organisé son mis en place, les institutions démocratiques sont consolidées, d’importantes infrastructures routières, énergétiques, de télécommunications et urbaines ont été réalisées. Nous avons à présent, avec un taux de croissance élevé, l’une des économies les plus dynamiques en Afrique. Grâce à la mise en œuvre de l’Initiative 3N, sécheresse ne désormais, plus synonyme de famine et la pauvreté en milieu rural est fortement baisée, le capital humain a été renforcé, à travers, notamment, la réalisation des infrastructures scolaires et sanitaires, le recrutement sans précédent, des enseignants et de médecins, l’accès à l’eau a été facilité, surtout au bénéfice des populations les plus défavorisées, des centaines de milliers d’emplois ont été notamment créés pour les jeunes et le pouvoir d’achat des travailleurs a été accru.

Chers militantes et militants, nous devons nous mobiliser pour assurer une victoire éclatante à notre candidat le Président Mohamed Bazoum, dont le Programme de Renaissance, acte 3 permettra non seulement de consolider les acquis des dix dernières années, mais aussi de faire encore progresser notre pays. Avec son expérience, son intégrité, sa connaissance du Niger profond, notre candidat est le Président qu’il faut pour le Niger ».

Par Tamtaminfo News