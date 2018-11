Lancement de la construction de l’Ambassade du Niger à Addis-Abeba

Le Président de la République Issoufou Mahamadou, et la Présidente de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie Mme Sahel-Work Zewde, ont procédé dimanche matin, 18 novembre 2018 à Addis-Abeba, en Ethiopie, à la pose de la première pierre de la construction du Complexe de l’Ambassade du Niger.

Cette cérémonie s’est déroulée en marge de la 11ème Session Extraordinaire de la Conférence de l’Union Africaine, en présence de plusieurs personnalités nigériennes et étrangères dont des officiels des pays amis.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République M. Ouhoumoudou Mahamadou, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Kalla Ankouraou, l’Ambassadeur du Niger en Ethiopie M. Zakari Yaou Adam Maiga et la communauté des nigériens vivant dans ce pays ont également pris part au lancement de la construction du complexe.

Dans une allocution à cette occasion, le Président de la République a affirmé que « la présente cérémonie revêt une grande importance pour le Niger en ce qu’elle consacre la mise en œuvre du programme de renforcement de l’action diplomatique, qui occupe une place importante dans le Programme de Renaissance du Niger. »

La réalisation de ce projet « permet d’affirmer notre attachement à l’unité éternelle de l’Afrique et à son développement » en même temps qu’elle exprime « notre volonté de consolider les relations bilatérales entre le Niger et l’Ethiopie », a souligné le Chef de l’Etat.

La Présidente de l’Ethiopie, a dans une intervention, dit que le Niger, qu’elle a connu dans les années 90, est un pays qui lui est « très cher », et a remercié le Président Issoufou Mahamadou pour « l’excellente occasion » qu’il lui a donnée « de venir, encore une fois, en terre nigérienne. »

« Je suis ravie de voir qu’aujourd’hui, le Niger construit son ambassade, ici, dans un endroit les plus prisés de la capitale », s’est-elle réjouie. « Ce projet renforcera davantage notre coopération », a indiqué Mme Sahel-Work Zewde, affirmant que « l’Ethiopie apprécie le rôle que SEM Issoufou Mahamadou joue en tant que Champion pour l’Accord continental de libre échange lancé en mars 2018 à Kigali, au Rwanda.»

« Ce projet nous permettra d’avancer encore plus, ensemble, dans la transformation de nos pays respectifs et de notre continent qui nous est très cher », a-t-elle conclu.