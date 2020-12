Lancement de l’application Airtel TV : Une application vivement saluée et très accueillie par les abonnés

Le leader des compagnies de téléphonie mobile au Niger, Airtel Niger a procédé, le vendredi 4 décembre dernier, à l’hôtel Radison Blue de Niamey au lancement de son tout nouveau produit, dénommé ‘’Airtel TV’’.

En effet, ‘’Airtel TV’’ est une plateforme digitale qui permet aux utilisateurs d’accéder en un clic à plusieurs contenus, à savoir, des vidéos, audio, des live TV, etc. à partir de leurs téléphones mobiles.

C’est le Directeur Général d’Airtel Niger, M. Abdellatif Bouziani qui a présidé la cérémonie du lancement de cette application en présence des autorités en charge de télécommunications et de régulation, des artistes partenaires d’Airtel Niger, etc.

Peu avant le lancement de cette application, le public a fait la découverte exclusive de ‘’Airtel TV’’, à travers une démonstration. Ainsi, les avantages et comment télécharger et utiliser l’application ‘’Airtel TV’’ ont été démontrés.









‘’Airtel TV’’ a des avantages multiples, car elle permet de visionner des films, vidéos, séries, documentaires, … de regarder des télévisions internationales et nationales en direct, sans aucun frais de souscription, etc. L’utilisation de ‘’Airtel TV est très simple et pratique. Pour les détenteurs des appreils Androids, il suffit juste d’ouvrir Google PlayStore et de faire une recherche sur Airtel TV, ensuite cliquer sur ‘’Installer pour télécharger l’Application. Et pour IOS : ouvrir AppStore, et faire une recherche sur ‘’Airtel TV’’, ensuite cliquer sur installer pour télécharger l’application. Et toutes ces opérations, l’abonné devra juste disposer d’un forfait internet en cours pour télécharger et utiliser l’application Airtel TV. Mais, il y a aucun frais d’abonnement à payer pour accéder au contenu de cette plateforme (Airtel TV).





Lors du lancement de ‘’Aitel TV’’, le Directeur Général d’Airtel Niger, M. Abdellatif Bouziani, a précisé que cette plateforme télévisuelle est une immense vidéothèque qui va améliorer et agrémenter le quotidien de leurs abonnés. « Je suis très enthousiaste, car ce lancement fera d’Airtel, la première entreprise de télécommunication à lancer une application de streaming de divertissement au Niger » a dit le Directeur Général d’Airtel. Selon M. Abdellatif Bouziani, ‘’Airtel TV’’ va révolutionner la vidéo à la demande et l’expérience de visionnage de la télévision en direct via les smartphones.

« Airtel TV permettra aux clients de profiter du meilleur du divertissement local et international sur leurs smatphones, qu’il s’agisse de série à succès, de films en Haoussa, de documentaires, de sport, de musique, de la mode, de cuisine ou dessin animés, et plus encore…» a-t-il expliqué.

Pour rappel, les contenus premium des meilleurs réalisateurs et comédiens nigériens, dont Habib Wanousky, etc. sont déjà disponibles sur Aitel TV et restent accessibles à tous les abonnés Airtel. Ces derniers, pourraient, ainsi, révisionner la partie 1 de la célèbre série nigérienne ‘’Xaraconte’’, et regarder la deuxième partie de ‘’Xaraconte’’ (impatiemment attendue par les Nigériens), en exclusivité sur Airtel TV. Plusieurs artistes partenaires et abonnés fidèles et stratégiques présents à la cérémonie ont témoigné et donné leurs avis sur cette initiative d’Airtel Niger. En ce sens, un abonné d’Airtel du nom de Hamadou Harouna, utilisant le réseau Airtel, depuis plus d’une décennie, vient de faire la découverte de cette application. Son appréciation de ‘’Airtel TV’’ est positive. « Je salue cette innovation de notre réseau. A travers cette application je ne peux plus rater, une émission télévisée de mon choix. Partout où je me trouve je peux suivre en direct, ce que je veux, sans difficulté, aucune » a témoigné l’abonné Hamadou.

Par Tamtaminfo News