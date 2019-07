Lancement des activités de PHARMATEC – SA et SOCMED au Niger : Pour les produits pharmaceutiques et consommables médicaux de qualité et à moindre coût partout au Niger !

Le mercredi 26 juin 2019, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique M. Anard Zakara Ismaril a, au nom du Ministre de la Santé Publique, Dr. Idi Illiassou Mainassara, présidé la cérémonie de lancement des activités des sociétés chargé de commercialisation des produits pharmaceutiques et consommables médicaux PHARMATEC – SA et SOCMED au Niger dans la salle de conférence de l’Hôtel Solux de Niamey.

Cette cérémonie a eu lieux en présence de la Directrice des Pharmacies et de la Médecine Traditionnelle du Ministère de la Santé Publique (DPH/ MT/MSP), Dr. Barira, du promoteur et Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Pharmatech, ancien Ministre, Dr. Ousmane Galadima, du Directeur Général de la Pharmatech. SA, Dr. Et du représentant de la société indienne SOCOMED PHARMA PVT. LTD, Manager International Marketing, M. Salim Shaikh.

Dans son discours de lancement des activités des deux sociétésdes produits pharmaceutiques et consommables médicaux PHARMATEC – SA et SOCMED au Nigerle Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique M. Anard Zakara Ismaril a affirmé que c’est avec un réel plaisir et un sentiment de satisfaction qu’il préside cette cérémonie de lancement des activités de PHARMATECH. SA et SOCOMED.

Il a remercié tous ceux qui ont bien voulu prendre de leur temps pour honorer la présente cérémonie. Le médicament et les produits de santé en général comme constituent l’un des piliers du système de santé parmi lesquels la Gouvernance, les Infrastructures sanitaires, les Ressources Humaines, en santé, l’Information sanitaire et la Recherche en santé pour ne citer que ceux-là.

En effet, les produits de santé figurent parmi les priorités du Programme de Renaissance de Son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de I’Etat qui ne ménage aucun effort pour assurer le bienêtre des populations nigériennes en leur garantissant un accès aisé aux services et soins de qualité.

Pour atteindre cet objectif, le Ministère de la Santé Publique a inscrit dans un des Axes de son Plan de développement Sanitaire 2017-2021 l’action principale de disposer d’une Chaine Unique Intégrée d’approvisionnement afin de rendredisponibles et accessibles les médicaments et les produits de santé aux populations jusqu’au dernier kilomètre, et ce pour assurer une prise en charge adéquate et de qualité aux patients.

Un Plan stratégique de mise en œuvre de cette Chaine Unique d’approvisionnement vient d’être validé et une table de ronde de mobilisation de ressources pour son financement a été organisée il y a quelques jours. La prochaine sera l’adoption par le Gouvernement de cette chaine unique d’approvisionnement.

Faut-il le rappeler, la mission première du Ministère de la Santé Publique en matière d’approvisionnement en produits de santé « est d’assurer à toutes les populations du Niger, ou qu’elles se trouvent, l’accès à des médicaments et produits de santé de qualité pour une prise en charge intégrale des problèmes de santé auxquels les populations font face « .

Cela suppose une disponibilité régulière des produits pharmaceutiques de qualité, efficace et en toute sécurité dans l’intérêt bien compris des patients, c’est-à-dire intégrant les dimensions d’hygiène, de prévention et de prise en charge totale des maladies aigues ou chroniques et ce par la mise en place de cette chaine unique intégrée d’approvisionnement quiprend en compte toutes les parties prenantes et en renforçantles rôles et fonctions de l’ONPPC, de la SONIPHAR et duLANSPEX pour le contrôle de qualité.

C’est pourquoi, mon département ministériel s’emploie à un assainissement du domaine pharmaceutique de manière progressive en y intégrant la politique de partenariat public privé et où le secteur pharmaceutique privé a un rôle important à jouer. C’est dans ce cadre, que s’inscrit la présente cérémonie. Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique M. Anard Zakara Ismaril a, au nom du Gouvernement, salué et encouragé les promoteurs de PHARMATECH. SA et SOCOMED qui s’inscrivent dans cette vision inclusive du nouveau type de partenariat au profit des vaillantes populations nigériennes.

C’est sur ces mots que le Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique M. Anard Zakara Ismaril adéclaré lancer les activités de PHARMATECH SA et de SOCOMEB en les invitant au respect strict des textes et règlementations nationaux, régionaux et internationaux en vigueur. Après le mot de bienvenu du PCA, Dr. Ousman Galadima et le lancement des activités de ces sociétés, le Directeur Général de PHARMATECH S.A q procédé à la présentation des gammes de produits et services Pharmatech S.A.

Au Niger comme dans tous les pays en voie de développement où le tissu industriel demeure encore très faible, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique on ne note que quelques unités qui n’arrivent pas à couvrir les besoins de la population. Pour faire face aux besoins, plusieurs opérateurs particulièrement au Niger se sont spécialisés dans l’importation des produits pharmaceutiques, parfois au détriment de la rigueur professionnelle.

PHARMATECH S.A est une centrale d’approvisionnement (production, achat, distribution, représentation…) des produits pharmaceutiques à usages humain et animal, aux capitaux Africains, agréée depuis 2000 par le MSP. La société ambitionne d’ouvrir des succursales dans les Huit régions.Son engagement est de disposer de produits de qualités requises respectant les normes de fabrication, de transport, de stockage et de distribution conformes aux normes et standards des BPF & BPD.

Pharmatech dispose d’une équipe expérimentée de pharmaciens (quatre PhD) et de gestionnaires qualifiés est chargée d’assurer la qualité et le respect de la législation en vigueur.

L’objectif de la Pharmatechest de répondre non seulement à la demande du marché pharmaceutique Nigérien, mais aussi de se positionner dans un proche avenir dans l’espace ouest Africain.Pendant près de 20 ans de fonctionnement et de développement PHARMATECH a su établir de solides liens de coopération avec des firmes pharmaceutiques :

Européennes (Pays bas, France, Turquie, Belgique) Africaines (Ghana, Maroc, Burkina Faso,) Asiatiques (Indiens, Chinois). Plus spécifiquement pour le Niger, c’est d’assurer la disponibilité permanente au niveau de toutes les régions des médicaments essentiels de qualité et à moindre coût, tout en s’intéressant à la traçabilité des produits.

Les Principaux médicaments fabriqués par ses partenaires et dont elle s’en charge de la distribution sont essentiellement des génériques de marque : antibiotiques ; antipaludiques ; Anti- Diclofenac ; les Vitamines ; les Solutés de perfusion et Ringer lactate. Cette contribution de PHARMATECH dans les actions que mènent les plus hautes autorités de la septième République au premier rang duquel le président de la république son Excellence El hadj ISSOUFOU MAHAMADOU pour la prise en charge totale de la santé des Nigériens, est à encourager pour le bien-être de la population.

Pour le représentant de la société SOCOMED PHARMAAM. Salim Shaikh dans sa présentation a affirmé que SOCOMED est situé à Maruti Paradise, Sector -15, CBD Belapur, Navi Mumai INDIA. Navi Mumbai (INDIA). SOCOMED est une société pharmaceutique, dynamique et professionnelle ayant une perspective commerciale mondiale.

Pour répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux, SOCOMED PHARMA fournit des formulations pharmaceutiques de qualité sous forme de comprimés, de gélules, de sirops, de pommades et d’injections.SOCOMED fabrique plusieurs préparations génériques de marque répondant aux besoins des différents marchés.

SOCOMED a noué des partenariats avec sept installations de fabrication pour différentes formes posologiques et toutes ces installations sont qualifiées et agréées par l’OMSGMPc. L’objectif de SOCOMED est de devenir le leader indien des produits Pharmaceutiques, en offrant une excellente qualité de Génériques de marque.

Pour l’Afrique en général et en particulier pour le Niger, elle projette la délocalisation de ses unités de production avec tous les impacts sociaux et économiques. SOCOMED a été conféré comme STAR EXPORT Maison titulaire du statut de l’année 2010 pour EXCELLENT EXPORTATION PERFORMANCE.

Ces installations sont constamment vérifiées et approuvées par diverses autorités de réglementation nationales et internationales Département de la pharmacie Médecine et laboratoires de CÔTE D’IVOIRE, Food & Drug Administration du GHANA, le Conseil de la pharmacie de la Sierra Leone SIERRA LEONE, l’ordre de la pharmacie et de la drogue du KENYA, l’Autorité nationale de réglementation des médicaments … Sri LANKA, l’Agence nationale pour l’administration et le contrôle des aliments et des médicaments NIGERIA, et le Ministère de la santéCAMBODGE. Certains produits sont en cours d’homologation parMinistère de la Santé NIGER – DPH/MT, le Ministère de la Santé MALI – DPM, le Ministère de la Santé de la GUINÉE ACM, le Ministère de la Santé de la GAMBIE.

En 2019, SOCOMED est agréé en tant que fournisseur de l’Agence des Nations Unies pour le secours et l’assistance aux réfugiés (UNRWA) en JORDANIE.L’UNRWA est une agence basée en Jordanie qui s’occupe de l’aide et du bien-être du réfugié touché par la guerre dans les pays du Moyen-Orient.

Source: LE TEMPS N° 166