« Chaque fois que je viens à Zinder, je ne viens jamais pas les mains vides ; je viens pour lancer ou pour inaugurer un chantier », déclare le Président de la République

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, a présidé hier, à Zinder, la cérémonie solennelle de lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier Zinder-Tanout sur une distante de 138 km. Ce sont plus de 30 milliards de FCFA qui ont été prévus pour l’exécution des travaux financés par le Fonds Européen de Développement.

Après les cérémonies d’accueil riches en couleur, le Chef de l’Etat qu’accompagnent le haut Représentant du Président de la République, l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Niger, plusieurs membres du Gouvernement et responsables des Institutions de la République, s’est rendu à Kagna Garin Daoudou, à environ 17 km au Nord de la Ville où il a présidé les activités de lancement des travaux de réhabilitation de la route Zinder –Tanout Il faut noter que les travaux seront exécutés en lots : le premier lot sera exécuté par l’Entreprise SOGEA SATOM et le second lot par l’Entreprise EGBTP.

Plusieurs chants ont été produits en l’honneur du Chef de l’Etat pour avoir accompli efficacement et patiemment de gigantesques réalisations nomment les points d’eau modernes, la construction des infrastructures éducatives, sanitaires et routières et les travaux de voirie notamment au profit des communautés de base de la région et des habitants de la deuxième ville du Niger. C’est ainsi que les jeunes filles du Groupe musical Kamna ont dédié une chanson au Programme de Renaissance. Ce chant vivement acclamé par le public, retrace toutes les promesses réalisées par le Président de la République à l’échelle régionale.

Le Président Issoufou Mahamadou a déclaré à la presse à l’issue de la cérémonie, ‘’Je dois dire que je suis très impressionné par l’accueil exceptionnel qui nous a été réservé par les populations de Zinder, je les en remercie. Je voudrais aussi les remercier pour les appréciations qu’elles ont porté à travers leur porte–parole sur les réalisations du Programme de Renaissance faites en leur faveur, depuis maintenant huit ans.

Je les remercie également pour avoir constaté que, depuis huit ans, chaque fois que je viens à Zinder, je ne viens jamais pas les mains vides ; je viens pour lancer ou pour inaugurer un chantier. Ce fut le cas de la route Zinder–Guidimouni, ce fut le cas de la route Zinder –Magaria-Frontière avec le Nigeria, ce fut le cas avec le projet d’alimentation en eau des populations de Zinder, le marché Dollé, les travaux de modernisation de la Ville à travers Zinder Saboua, c’est le cas aujourd’hui avec le lancement de ce projet structurant de la route Zinder–Tanout, un tronçon extrêmement important, un élément de la transsaharienne qui doit relier Alger à Lagos. D’autres tronçons sont en cours de réalisation avec le tronçon Arlit avec la frontière Algérienne.

Une fois réalisé, ce tronçon va booster les échanges économiques entre l’Afrique du Nord et l’Afrique au sud du Sahara et cela va faire en sorte que Zinder retrouve son statut historique de carrefour commercial. C’est donc un investissement important pour le développement économique pour les populations de Zinder en particulier plus d’emplois pour les jeunes.

Ce projet, nous le réalisons avec le soutien de l’Union Européenne que je remercie pour tout ce qu’elle fait aux côtés du Niger. L’Union Européenne est notre premier partenaire au développement. Avec cette institution, nous avons plusieurs secteurs prioritaires pour le Niger avec les infrastructures, l’illustration est faite avec cette route et les autres axes notamment financés, dont la route Zinder–Guidimouni, Zinder-Magaria-Frontière avec le Nigeria et Balléyara–Filingué.

L’Union Européenne intervient également dans la réalisation de l’Initiative 3N en matière de sécurité alimentaire, de la gouvernance de la sécurité au Niger, dans les secteurs sociaux de base, à savoir l’éducation et la santé. Cette institution est un partenaire stratégique pour le Niger, le plus important bailleur de fonds dans notre coopération avec les partenaires techniques et financiers.

Je profite de l‘occasion pour demander à la Représentante de l‘Union Européenne de transmettre tous nos remerciements aux Autorités de l’Union Européenne pour la solidarité et le soutien apportés au Niger et à son peuple.

Je suis tout à fait satisfait de la cérémonie qui vient de se dérouler et j’espère qu’on va revenir dans quelques mois avec l’Union Européenne pour inaugurer ce projet, ce chantier qui aura été réalisé dans les délais prescrits, conformément aux contrats’’.

Auparavant, le Gouverneur de Zinder, M. Issa Moussa a indiqué que les populations de la région ne tarissent pas d’éloges à l’endroit du Président de la République pour avoir consenti des investissements structurants au bénéfice des populations de la région. L’année 2018 a dit, a été bénéfique pour la région et la Ville de Zinder qui a été dotée d’infrastructures modernes dans plusieurs domaines à l’occasion des festivités marquant le 60 ème anniversaire de la proclamation de la République. « Le nom du Président Issoufou Mahamadou est associé au règlement, dans la durée, de l’épineuse question d’approvisionnement en eau des populations de la Ville de Zinder (à partir du champ de captage de Ganaram) ou bien encore au nouveau Boulevard reliant le rond point Total et la grande mosquée Laouali Balla ».

Pour le gouverneur Issa Moussa, « la réhabilitation de la route Zinder –Tanout, constitue un grand motif de satisfaction pour les populations de la région qui souffrent depuis plusieurs années de l’état de dégradation de ce tronçon, pourtant si important pour l’économie de la région. En effet, il a été recensé 70 citernes accidentées et des dizaines de véhicules irrécupérables du fait du mauvais état de ce tronçon routier qui constitue un passage obligé des marchandises en direction d’Agadez. 450 véhicules fréquentent quotidiennement ce tronçon en partance pour l’Algérie et la Libye ainsi que 8 Compagnies de transport de voyageurs. Ce trafic, représente plus de 3 Milliards de chiffres d’affaires par jour. C’est pourquoi, les populations de la région ont réitéré, par la voix du gouverneur, leur gratitude au Chef de l’Etat pour son sens élevé de patriotisme.

Le gouverneur de Zinder a annoncé que le Président de la République a été désigné par les auditeurs de la Radio ANFANI Zinder comme étant ‘’l’homme de l‘année 2018’’ pour avoir œuvré en faveur des communautés en installant dans les villes et villages plusieurs infrastructures pour améliorer leurs conditions et cadre de vie. En outre, le 25 décembre dernier, les autorités administratives et coutumières, les différentes couches socioprofessionnelles de Zinder ont rendu public une déclaration où un témoignage de satisfaction a été décerné au Président de la République pour avoir initié l’installation de grandes infrastructures dans divers domaines au profit des populations de la région de Zinder.

En Réponse, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, M. Bazoum Mohamed a exprimé, au nom du Président de la République, sa satisfaction à l’endroit de ces différentes organisations qui ont exprimé leur profonde pensée sur la qualité des ouvrages réalisées à l’échelle régionale dans le cadre du Programme de Renaissance, initié par le Chef de l’Etat et à l’occasion de la fête récente du 18 décembre dénommé Zinder Saboua. Il leur a rendu un vibrant hommage pour cette marque d’honneur et de sympathie à l’endroit du Président de la République.

Pour sa part, l’Ambassadeur Chef de la Délégation de l’Union Européenne, Mme Denise Elena Ionete a énuméré les appuis accordés par son Institution au Niger au cours des deux dernières décennies. Ces appuis ont permis la construction de plus de 1000 km de routes bitumées et de plusieurs dizaines de routes rurales. Plus de 210 Milliards de FCFA ont été injectés pour assurer la réalisation de ces infrastructures. Les routes, a-t-elle dit, constituent un facteur primordial de développement et l’Union Européenne va continuer à appuyer le Niger pour développer ses infrastructures routières. La construction de cette route va favoriser les échanges commerciaux au niveau de six pays africains renfermant plus de 400 Millions de personnes.

Denise Elena Ionete a salué l’engagement du Président de la République dans ses efforts de reconstruction du pays à travers notamment le Programme de renaissance.

La Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne au Niger a, ensuite, remis les clés du matériel roulant au Ministre de l’Equipement, M. Kadi Abdoulaye, pour les travaux de réhabilitation de la route Zinder-Tanout. En retour, le ministre Kadi Abdoulaye a saisi l’occasion pour féliciter l’Union Européenne qui est le premier pourvoyeur de ressources pour le développement des infrastructures routières au Niger. Il a ensuite rendu un hommage au Président de la République pour son engagement fort en faveur des sollicitations des populations nigériennes dans tous les domaines. M. Kadi Abdoulaye a rappelé les réalisations accomplies en matière d’infrastructures par le Chef de l’Etat à travers la réhabilitation des tronçons routiers Zinder-Guidimouni-Musari ; Zinder-Magaria, 11 km de voirie à l’occasion de la fête du 18 décembre dans la Ville de Zinder ainsi que plusieurs routes rurales.

(Source Le Sahel)