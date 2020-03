Lancement d’un « Plan mondial de réponse Humanitaire » a La Pandémie du COVID-19 : le Niger soutient l’appel du SG de l’ONU sur un cessez-le-Feu mondial immédiat dans toutes les zones de combat…

Le Niger, à travers son Représentant Permanent à l’ONU, S.E.M. Abdou Abarry, soutient l’appel lancé par le Secrétaire Général de l’ONU qui a appelé solennellement le lundi dernier, à un cessez-le-feu mondial immédiat dans toutes les zones de combat.

En effet, dans des pays comme la Syrie, la Libye, le Yémen, certains pays du Sahel ou encore en Afghanistan, il pourrait y avoir du mal à organiser la riposte contre la pandémie du COVID-19, car dans l’impossibilité d’acheminer l’aide, et le matériel nécessaire à la protection des populations vulnérables en zone de conflits.

«Mettez fin à la maladie de la guerre et combattez la maladie qui ravage notre monde » a affirmé en substance, le Secrétaire général de l’ONU qui a appelé solennellement lundi, à un « cessez-le-feu mondial immédiat » dans toutes les zones de combat, alors que la poursuite des conflits armés en Syrie, en Libye, au Yémen, au Sahel ou encore en Afghanistan met à mal la nécessaire riposte contre la maladie de COVID-19 et l’acheminement de l’aide aux populations vulnérables.

A l’endroit des belligérants du monde entier, António Guterres a annoncé aujourd’hui même le lancement d’un « plan mondial de réponse humanitaire » à la pandémie du COVID-19, qui est une approche globale et qui est la seule façon de lutter contre cette pandémie.

Nous sommes dans une nouvelle étape pour une montée en puissance du dispositif des Nations Unies face à la pandémie. Les Nations Unies ont besoin de deux milliards de dollars afin de protéger des millions de personnes et d’empêcher le nouveau coronavirus de se répandre dans les pays non encore affectés et de l’éradiquer là où il se trouve déjà.

Dans ce plan de grande envergure, il est lancé un appel de fonds de 2 milliards de dollars, qui engagera l’ensemble du système des Nations-Unies autour du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) pour une réponse humanitaire mondiale coordonnée.

Lors de la Vidéo-conférence, Antonio Guterres a déclaré que le virus ne se soucie ni de la race ni de la nationalité, de la faction ou de la foi.

Il attaque tout, sans distinction, pendant que les conflits armés font rage dans le monde. Les plus affectés sont les plus démunis ou les plus vulnérables, en particulier, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec des handicaps, les réfugiés et les personnes déplacées internes, devenus doublement vulnérables, qu’il s’agisse des femmes et des enfants, des personnes handicapées et marginalisées ou des réfugiés et des personnes déplacées, eux « doublement vulnérables ».

C’est ce souci de protéger son personnel qui a conduit la mission permanente du Niger à New-York, ville ou le gouverneur, M. Andrew Mark Cuomo ne cesse de marteler aux newyorkais, lors de sa conférence de presse quotidienne les conséquences graves qui pourraient découler du non-respect des mesures de précaution dans la lutte contre le Covid-19.

Avec l’aggravation de la situation à New-York, devenu l’épicentre de la pandémie aux USA, les responsables de la mission permanente du Niger à New-York sur instructions du Ministre des Affaires Etrangères de la Coopération et de l’Intégration Africaine ont demandé aux agents de la mission à New-York de travailler à partir de chez eux.

C’est ce même contexte, qui a poussé le Conseil de Sécurité de l’ONU, à tenir, le 24 Mars dernier, et cela pour la première fois de son histoire, une réunion par vidéo-conférence, avec la participation de la plupart des représentations permanentes.

Des réflexions sont en cours, pour parfaire ce mode de travail qui s’impose, pour protéger les membres du Conseil et le personnel des Nations unies contre cette pandémie.

Par la cellule communication du Conseil de Sécurité Niger