Le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE. Brigi Rafini a procédé hier mercredi au stade régional de la capitale du Damagaram, à Zinder au lancement officiel des activités sportives et culturelles entrant dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la fête tournante du 18 décembre, édition 2018. La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des députés nationaux, du président du comité d’organisation »Zinder Saboua », du gouverneur de la région, du président du Conseil de ville de Zinder, des élus locaux, des chefs traditionnels, des représentants des partenaires techniques financiers, des festivaliers et de plusieurs invités.

Cette cérémonie a été riche en couleurs avec le chant de bienvenue du collectif des artistes de la région ; le défilé des différentes délégations participant à l’évènement. Procédant au lancement des manifestations sportives et culturelles de la jeunesse nigérienne à l’occasion du 60ème anniversaire de la proclamation de la République, le Premier ministre, Chef du gouvernement a félicité le comité national d’organisation et les populations de la ville de Zinder pour la réussite de l’organisation.

«Zinder s’est transformée radicalement pour recevoir dans la ferveur, le Niger et les pays amis qui leur font l’honneur et l’amitié de célébrer le 60ème anniversaire de la proclamation de la République» a déclaré SE. Brigi Rafini.

Le Premier ministre a appelé les populations de la ville de Zinder de protéger les réalisations faites. Il a, par ailleurs, relevé que rien de durable ne peut être fait sans un changement de mentalité, notamment chez les leaders de demain qu’est la jeunesse. « C’est la raison pour laquelle le Président de la République a fait de la renaissance culturelle un axe majeur du Programme de renaissance. Cela veut dire que rien de grand et de durable ne peut être mené tant que, nous ne combattions pas des tares comme l’oisiveté, la recherche du gain facile et la paresse », a conseillé le Chef du gouvernement.

Dans son discours de bienvenue, le gouverneur de la région de Zinder, M. Issa Moussa, a indiqué que Zinder est en liesse en accueillant un évènement grandiose pour lequel le Président de la République viendra avec ses pairs de certains pays amis.

La région est fière des investissements dont la capitale régionale a bénéficié et qui ont profondément transformé le visage de la ville. Il a cité entre autres, les travaux de voirie, d’un coût de 29,5 milliards de FCFA constituant le bitumage de 11 km de route ; la réhabilitation de la piste d’atterrissage de l’aéroport pour un montant de 6 milliards de FCFA.

Cet investissement a, dit-il, a permis à l’aéroport international de Zinder de se transformer en plateforme de classe internationale pouvant accueillir les avions gros porteurs. « Désormais, les pèlerins de la région et ceux des régions de Maradi, d’Agadez et de Diffa peuvent embarquer directement à partir de Zinder jusqu’en Arabie Saoudite», a déclaré le gouverneur Issa Moussa.

Il y a également la construction d’un salon d’honneur dont le coût est de 670 976 449 FCFA, la construction d’une nouvelle case présidentielle pour un montant de 836 785 849 FCFA et la réhabilitation de l’ancienne d’une valeur 103 million de FCFA. Ce qui renforce la capacité d’hébergement des hautes personnalités.

On note également la construction d’un centre de presse doté d’équipement moderne pour un montant de 148 494 509FCFA ; la réhabilitation du stade régional pour un montant de 242 236 082FCFA et de la maison de la culture à hauteur de 200 million de FCFA. Ces deux réalisations vont permettre la tenue dans des conditions excellentes des activités sportives et culturelles prévues dans le cadre de Zinder Saboua.PM A cela s’ajoute la tribune officielle dont le montant des travaux s’élève à un coût de 810 883149FCFA. Elle sera le centre d’intérêt de la tenue du grand défilé civile et militaire.

« En somme, près de 50 milliards de FCFA sont investis dans le cadre de Zinder Saboua en 2018. Zinder Saboua est un programme triennal, ce qui veut dire que la ville va bénéficier d’autres réalisations pendant les deux années à venir », a précisé le gouverneur de Zinder.

Il a en outre rappelé que la région a déjà été dotée d’autres investissements importants laissant des empruntes indélébiles du régime de SE. Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat. Il s’agit de la solution au problème d’eau avec plus de 28 milliards investis et la réhabilitation des routes bitumées etc. M. Issa Moussa, a au nom des populations de la région de Zinder, exprimé sa gratitude au Président de la République.

Quant au président du comité d’organisation de Zinder Saboua, M. Hadj Dodo, il a, dans son allocution, rappelé que depuis son accession à la magistrature suprême du pays, le Chef de l’Etat a fait de la modernisation des villes son cheval de bataille. «Ce programme s’inscrit en lettres d’or dans le programme de la renaissance, une vision innovante du Président de la République» a-t-il déclaré. M. Mansour Hadj Dodo a salué l’ensemble des acteurs qui ont choisi de les accompagner pour la réussite de l’organisation de l’évènement.

Il a en outre expliqué que Zinder Saboua n’est pas une fin en soi, mais un tremplin de projection sur l’avenir, la voie accélératrice de la modernisation sociale et culturelle de la région de Zinder. En un mot une projection vers son développement durable.





Seini Seydou Zakaria, envoyé spécial(ONEP)