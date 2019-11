Lancement officiel des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni par le Président Issoufou Mahamadou: L’objectif faim zéro en voie de concrétisation…

« M. Sean Cairncross, Président Directeur Général, au nom de la République du Niger, nous vous élevons au grade de Commandant dans l’ordre agricole du Niger ». C’est par ces mots pleins de symboles, du Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou que la cérémonie officielle de lancement des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni a atteint son apogée dans une ambiance des grands jours.

Les populations de la commune de Konni qui attendaient ce moment depuis plusieurs décennies étaient sorties massivement pour vivre l’évènement en direct.

L’ambiance était telle qu’il a fallu un maestro, un maître de cérémonie digne de ce nom, et génial dans tous les sens du terme, en la personne de M. Hanson Masro Komla (Manager Departement Communication (MCA-Niger) pour tout synchroniser dans un parfait décor de mille et une nuits. Tout a été parfait et la joie se lisait sur tous les visages.

La cérémonie haute en couleur, s’est déroulée en présence du haut Représentant du Président de la République, Seini Oumarou, des présidents des institutions de la République, des députés nationaux, des membres du gouvernement, du président Directeur Général du Millenium Challenge Corporation (MCC), M. Sean Cairncross, des membres du Corps diplomatique, des autorités administratives et coutumières régionales et de plusieurs autres personnalités de marque.





L’orchestre Sogha, la cantatrice Zara Dibissou et d’autres artistes ont tenu la foule en haleine et agrémentée la cérémonie. Et le maestro Hans assurait avec professionnalisme et compétence, loin des cacophonies habituelles et incongrues.

Dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, M. Albadé Abouba, a réitéré sa sincère gratitude au Président de la République, Chef de l’Etat, pour avoir accepté de présider cette cérémonie, mais aussi ses remerciements aux populations et aux autorités administratives et coutumières de la localité, pour leur mobilisation exceptionnelle.

« Je voudrais en cette circonstance, exprimer à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cet événement, notre gratitude et nos remerciements les plus sincères.

En cette heureuse circonstance, je voudrais réitérer notre sincère gratitude à votre Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, qui avez bien voulu accepter, en dépit d’un agenda particulièrement chargé, de présider cette cérémonie qui restera, certainement en lettre d’or dans les Annales de l’Histoire de notre Grand et beau Pays et exprimer en votre nom, celui du Gouvernement et au mien propre, nos chaleureuses salutations et nos sincères remerciements aux vaillantes populations, ainsi qu’aux aux autorités administratives et coutumières de Birni N’Konni, pour leur mobilisation exceptionnelle à cet important évènement ».

« Cette grande mobilisation est, à n’en point douter, le témoignage éloquent de la reconnaissance que les populations de Konni et de ses environs expriment à l’endroit de Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, pour son combat permanent en vue de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle pour le bien être des populations nigériennes. C’est aussi l’expression de la marque de haute estime et de gratitude à l’endroit du Gouvernement des Etats Unis d’Amérique qui accompagnent notre Pays à travers le financement de ce vaste programme qu’est le Compact du MCA-Niger ».

Pour le ministre d’Etat Albadé Abouba, « le programme Compact-Niger, est certainement l’un des chantiers les plus emblématiques mis en oeuvre dans les secteurs de l’agriculture, des infrastructures et du secteur privé, pour la réduction de la pauvreté en vue de la croissance économique dans notre Pays.

C’est dire combien cette Coopération entre le Niger et les Etats Unis d’Amérique est particulièrement fructueuse et bénéfique pour les populations rurales et le secteur privé en quête de nouvelles impulsions pour soutenir la croissance.

La réhabilitation de ce périmètre irrigué, constitue également l’un des grands chantiers phares du programme quinquennal du Compact qui vise la maitrise de l’eau pour l’agriculture, la construction des routes de desserte des zones de production et les marchés, ainsi que, et ceci est un fait remarquable, l’appui aux communautés pour leur résilience contre les changements climatiques.

Ces investissements d’une telle ampleur, permettront au Gouvernement du Niger d’offrir davantage d’infrastructures et des services vitaux à sa population mais aussi, d’élargir très sensiblement les opportunités économiques, notamment aux femmes, aux jeunes ainsi qu’aux petites entreprises ».

Le Ministre Albadé a enfin indiqué que « le Compact, est un programme intégré bien en parfaite adéquation avec les objectifs du Programme de Renaissance du Niger de Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, surtout dans sa composante dénommée la Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Durable – c’est-à-dire l’Initiative 3N – Les Nigériens Nourrissent les Nigériens.

Aussi, il est très important à rappeler que, la mise en oeuvre effective de ce Programme contribuera à mettre prés de quatre (4) millions de personnes sur le chemin de la croissance ».

Pour sa part, le Président Directeur Général du MCC, M. Sean Cairncross, a dit toute sa satisfaction de se retrouver en terre nigérienne et a promis qu’il fera tout pour que le MCC remplisse toutes ses obligations au Niger.

L’Ambassadeur des États-Unis au Niger, M. Eric P. Whitaker, a déclaré que c’est là une bonne journée pour les populations de Birni N’Konni et pour le pays tout entier. Il a ajouté que le peuple et le gouvernement américains sont toujours aux côtés du Niger pour l’accompagner dans ses efforts de développement et de préservation de la sécurité. Ce qui l’a amené à rappeler les différentes actions de développement menées par le gouvernement américain en faveur de notre pays.

Auparavant, le directeur général du MCA Niger M. Mamane Annou Badamassi, a indiqué que la réhabilitation de ce périmètre est un des projets financés dans le cadre le millenium Challenge Account MCA Niger, du programme Compact du Millenium Challenge Corporation (MCC) du gouvernement des Etats Unis d’Amérique, un « programme qui s’attaque aux obstacles à la croissance économique par un dosage d’infrastructures de grande échelle telles que le périmètre de Konni et des initiatives de développement local ».

La concrétisation de ce projet est à mettre à l’actif de la volonté du Président de la République de créer les conditions d’une sécurité alimentaire et d’un développement socioéconomique au Niger. Le directeur général du MCA Niger, M Mamane Badamassi Annou a qualifié ce jour d’un moment « spécial et porteur d’espoir dans nos efforts communs de réduction de la pauvreté au Niger par la croissance économique ». Dans son allocution, le directeur du MCA a souligné toute l’importance de ce projet expliquant que le périmètre « fait vivre près de 22.000 membres de ménages répartis dans 12 villages et 8 quartiers de Birni N’Konni ». Ce joyau construit en début des années 80 a connu une relative longue période de léthargie frisant l’arrêt d’activités du fait de la dégradation des ouvrages et autres équipements chèrement réalisés. Pour M Badamassi Annou ce site ne saurait être abandonné encore moins mis aux oubliettes. « Il mérite une réhabilitation pour continuer d’être le plus grand système d’eau d’irrigation sans pompage du Niger».

Même en l’état, le périmètre de Konni a permis aux populations exploitantes de produire ces 5 dernières années plus de 12.000 T d’oignons, 10.000 T de sorgho, 5.000 T de mil et plus de 3.000 T de maïs, a-t-il dit en citant l’ONAHA. Avec cette réhabilitation du périmètre, d’un coût de 26 milliards F FCA, le flux des eaux dans le canal de 15 km depuis les barrages de Mozagué et Zongo jusqu’à Konni, sera optimal, tous les canaux d’irrigation et de drainage ainsi que les pistes et les digues de protection seront restaurés.

A terme, c’est sera 2500 hectares de terre exploitable qui seront rétablis et remis à la production a annoncé le Directeur Général du MCA. Soulignant que les travaux se feront sans interrompre totalement les activités des producteurs, M Annou Badamassi a expliqué que les travaux d’une durée de 24 mois se feront en deux phases de 12 mois.

Parlant des effets contraignants inéluctables pour les communautés, le DG du MCA Niger a rassuré que toutes les dispositions sont prises afin que toutes les personnes affectées par le projet reçoivent des compensations. M. Badamassi a vivement salué la présence du président du MCC, Mr Sean Cairn cross, avant d’indiquer qu’elle est un indicateur fort de l’attachement du président du MCC au Compact du Niger.

« Monsieur le Président de MCC, Mr Sean Cairncross, Welcome to Niger : Votre présence ici est un indicateur fort de votre attachement au Compact du Niger qui demeure un modèle en matière de Politique de Développement. Ce programme s’attaque aux obstacles à la croissance économique par un dosage d’infrastructures de grande échelle telles que le Périmètre de Konni et des initiatives de développement local.

Ainsi près de 50 communes du Niger font partie du projet dit Communautés Résilientes au Climat, une activité du Compact qui suscite les initiatives de changement à la base. Grâce à ce dosage habile en infrastructures de production, de réseaux routiers pour l’accès au marché, et d’investissement dans la résilience au changement climatique, ce Compact pourrait aider près de 4 millions de Nigériennes et Nigériens à améliorer leurs conditions de vie.

« Monsieur le Président de MCC, Vous pouvez compter sur notre engagement à réaliser ces projets dans les délais et le respect des standards exigés ».

A l’issue de la cérémonie, le Président de la République, Issoufou Mahamadou, a vivement félicité la population de Birni N’Konni pour sa mobilisation exceptionnelle en vue d’accueillir cet événement historique, avant d’indiquer que cette cérémonie de lancement des travaux est encore une autre promesse tenue. Il a pris l’engagement de finaliser toutes les promesses au cours des prochains mois et a annoncé dans un tonnerre d’applaudissements la relance du projet de ‘’Konni Kwalissa’’ qui dotera la ville de Birni N’Konni de plusieurs infrastructures.

Enfin, le Chef de l’Etat et Président de MCC, Mr Sean Cairncross ont donné le coup d’envoi des travaux.

Par Tamtam Info News