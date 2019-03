Lancement officiel du programme « Tillabéri Tchandalo » Rendre Tillabéri plus belle et coquette

Le Premier ministre, Chef du gouvernement Brigi Rafini, a officiellement lancé, le samedi 2 mars 2019, le programme Tillabéri Tchandalo au cours d’une cérémonie grandiose en présence du Haut Représentant du Président de la République, des députés nationaux, des membres du gouvernement, du président du comité d’organisation, des autorités régionales et communales ainsi que la population de la ville mobilisée à cet effet.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion, le Premier Ministre a indiqué que « Le Programme « Tillabéri Tchandalo » est un programme global intégrant dans un ensemble cohérent des actions qui concourent au développement économique et social de la région. Ce Programme a une composante majeure d’aménagement, de construction et de réhabilitation des infrastructures, à la mesure des ambitions que le Président de la République nourrit pour le développement de la Région de Tillabéri.

L’aménagement et la construction des infrastructures prévues dans le cadre du Programme sont constitués de plusieurs composantes dont : la voirie ; les infrastructures de base; les réseaux de drainage des eaux pluviales ainsi que l’éclairage public; le renforcement des réseaux d’eau potable et d’électricité, etc.

Ce programme sera aussi l’occasion de procéder à des travaux d’aménagement et de construction des places publiques et monuments, ainsi que la réhabilitation de plusieurs infrastructures administratives. Les travaux qui seront engagés permettront la création de plusieurs emplois ainsi que la redistribution de revenus au profit notamment des jeunes, des opérateurs économiques et des artisans opérant dans les différents corps de métiers ».

En effet, La modernisation des villes est un volet essentiel inscrit dans le programme de renaissance du Niger dont l’ambition est la transformation radicale de l’ensemble du pays à travers la réalisation d’infrastructures dans tous les domaines de la vie. Cette modernisation des villes suit son cours normal depuis 2014 avec « Dosso Sogha » et tout récemment en décembre 2018 « Zinder Saboua » en passant évidemment par « Maradi Kolliya » en 2015 ; « Agadez Sokni » en 2016 ; « Tahoua Sakola » en 2017. Cette année, c’est Tillabéry, la région du fleuve qui est été désignée pour abriter les festivités du 61ème anniversaire de la proclamation de la République, le 18 décembre, célébration désignée sous le nom de Programme Tillabéri « Tchandalo ».

Il a poursuivi que « Les différentes infrastructures prévues par le Programme seront les vôtres. Prenez-en grand soin et protégez-les. Je vous invite à vous approprier le Programme Tillabéri Tchandalo, et à contribuer massivement et sans répit à sa mise en œuvre efficiente.

J’en appelle donc à la mobilisation de toutes et de tous, notamment la chefferie traditionnelle, le secteur privé, la diaspora, les femmes et les jeunes pour que ce Programme soit un franc succès, à la dimension des ambitions du Président de la République, Chef de l’Etat, et des attentes des populations.

Quant aux membres du Comité d’organisation, je vous exhorte à créer une dynamique forte et inclusive et à veiller à ce que les travaux soient exécutés dans les délais requis et selon les règles de l’art. Ce faisant, vous pouvez compter sur la disponibilité du Président de la République et de celle du Gouvernement pour vous soutenir et vous accompagner dans votre mission ».

Selon le chronogramme, le programme Tillabéri « Tchandalo » est un programme triennal. Pour l’année en cours, la priorité est accordée à un certain nombre d’infrastructures essentielles aux festivités du 18 décembre 2019 et qui contribueront sans aucun doute à la transformation de la commune urbaine de Tillabéri. Pour le président du comité d’organisation Tillabéri « Tchandalo » M. Hamadou Adamou Souley, les travaux qui seront exécutés consisteront en la construction de la voirie urbaine et des infrastructures d’assainissement, des résidences d’hôtes, de la tribune officielle, l’aménagement des carrefours et l’installation de l’éclairage public, la réhabilitation des infrastructures socioculturelles et sportives comme le stade régional, la maison de la culture, la maison des jeunes, le ravalement des façades des rues et des certains bâtiments administratifs etc.

En outre, il est également prévu, dans le cadre de ce programme, la construction d’un aéroport. C’est dire que le programme Tillaberi « Tchandalo » est un ensemble d’investissements majeurs dont les populations de la région de Tillaberi en particulier et celle du Niger en général vont tirer grand profit. C’est la raison pour laquelle le président du comité d’organisation de cet événement national a lancé un appel pressant aux populations de la région de Tillaberi à faire de ce programme le leur ; à contribuer, du mieux qu’elles peuvent, à son succès. « Je sais pouvoir compter sur leur engagement comme j’en ai eu la preuve à l’occasion des préparatifs de la présente cérémonie », a relevé M. Hamadou Adamou Souley avant d’inviter la diaspora et les partenaires techniques et financiers de notre pays à se mobiliser autour de ce programme à travers des investissements qui permettront de compléter les efforts considérables que l’Etat a faits et continuera à faire conformément aux nobles objectifs que le Président de la République, Chef de l’Etat lui a assignés. « Le comité d’organisation, s’engage à conduite le programme avec efficacité et efficience pour le bonheur des populations afin que les investissements consentis leur profitent intégralement » a assuré M. Hamadou Adamou Souley.

Auparavant, le gouverneur de la région de Tillabery M.Tidjani Ibrahim Katiela a demandé à tous les fils de la région de Tillabery de s’impliquer et de s’investir pleinement avec un sursaut patriotique pour que Tillaberi « Tchandalo » soit la meilleure des fêtes tournantes jamais organisée au Niger. Soulignant que la région de Tillaberi est l’un des grands réservoirs culturels du Niger, le gouverneur Katiela a invité les filles et fils de Tillaberi à se mobiliser pour la mise en valeur des potentialités artistiques, culturelles et touristiques dont regorge la région du fleuve. « L’événement s’approche chaque jour qui passe » a-t-il rappelé avant de rassurer le président du comité d’organisation et le Premier ministre de l’engagement sans faille de tous les cadres de l’administration territoriale, des élus locaux, de la chefferie traditionnelle et des Forces de Défense et de sécurité.

