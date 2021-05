Lancement par le Président Bazoum de « l’opération ba sani ba sabo »

Ibrahim Moussa Amadou dit Ibou, alias Ibou Karadjé, comptable à la Présidence de la République a été arrêté et écroué à la police judiciaire. Il est poursuivi pour malversations et plusieurs délits commis dans l’exercice de ses fonctions.

Telle une bombe l’information a fait le tour des rédactions et des réseaux sociaux.

Selon plusieurs recoupements, l’intéressé était Chef du service Matériel de la Présidence, puis miraculeusement, il s’est retrouvé comptable à ses aises. Fort de cette nouvelle fonction qui lui ouvrait la caverne d’Ali Baba, il s’est fait confectionner de faux cachets et introduisait de fausses lettres d’autorisation de paiement (LAP), en imitant la signature du Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Finances, pour prendre de grosses sommes d’argent au Trésor.

Il contournait la Direction générale du Budget (DGB) censée introduire de tels documents.

Vers le début de l’Année 2021, le pot-au-rose a été découvert, lorsqu’il a introduit 5 LAP frauduleuses d’un montant de 168 millions de francs CFA. Confondu par les preuves qui lui ont été brandies, notre désormais faussaire s’empressa de reverser au Trésor la totalité du montant en cause.

Après les vérifications plus approfondies effectuées par le Ministère des Finances il ressort des vérifications faites qu’en 2020, cet individu indélicat aurait perçu auprès du Trésor plusieurs centaines de millions de francs CFA en utilisant des LAP frauduleuses.

Actuellement au stade des investigations, notre source avance, le montant faramineux de plus de 3 milliards soustraits frauduleusement.

Se sentant sans doute protéger par sa robe de grand militant du PNDS Tarayya où il a été élu conseiller de la ville de Niamey et a même brigué la présidence du Conseil de ville de Niamey, Ibou Karadjé a joué avec les fonds publics.

Or, il avait oublié que lors de son discours d’investiture en tant que Président de la République, nouvellement élu, le Président Mohamed Bazoum indiquait clairement : « que quiconque a une responsabilité dans l’administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa « base », sa famille, sa communauté ne lui seront d’aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Pour cela, j’exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l’administration que les cadres soient promus sur la base de leur compétence technique et de leur moralité ».

C’était net et précis. Et pour passer de la parole à l’acte, le Président de la République a rencontré la semaine dernière, les responsables de la Halcia, cette autorité chargée d’enquêter et de réprimer les pratiques illicites et corruptives.

Il a été clair avec la Halcia, selon les informations que nous avons recueillies. La récréation a trop duré, il faut dépoussiérer tous les dossiers et leur donner des suites judiciaires.

En effet, l’opération « ba sani ba sabo », autrement dit, ni connaissance ni proximité concernera tous les malfrats en col blanc qui rendront gorge. Le Président Bazoum a été catégorique, aucune protection, aucune faveur, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur quelle qu’en soit la personnalité, son ethnie ou sa formation politique.

Ainsi, d’après nos informations, la Halcia qui a déjà reçu tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission est à pieds d’œuvre. Une commission a été mise en place et elle travaille nuit et jour. Son Rapport sera transmis au Président de la République dès son retour.

Une fois entre ses mains, le Président Bazoum qui a aussi instruit le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux pour un traitement rapide des dossiers, afin que « l’opération ba sani ba sabo » atteigne son plein régime.

A ba gawa kashi, dan mai rai ya ji tsoro

A ba gawa kashi, dan mai rai ya ji tsoro, autrement dit fouetter le cadavre afin de susciter la peur chez le vivant, sera le maître mot de cette opération. L’objectif étant de lutter efficacement contre la corruption, les pratiques illicites et de faire rentrer l’Etat dans ses droits.

Ibou Karadjé, le spécialiste en LAP de la Présidence de la République et tous ses complices à quelques niveaux qu’ils soient paieront leur forfaiture. La récréation a trop duré.

Le Président Mohamed Bazoum l’a d’ailleurs dit dans son discours d’investiture : « Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l’administration. La corruption prend diverses formes: pots-de-vin, surfacturations, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C’est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s’en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l’exemple en ne tolérant d’aucune façon le principe de l’impunité. Ainsi, Je serai implacable contre les délinquants parce que j’ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme telle, elle est un grand facteur d’insécurité ».

Avec cette opération ba sani ba sabo, qui sera mieux structurée que l’opération Mai boulala, il n’y auara plus de refuges pour les délinquants économiques et autres malfrats malfaisants.

Le temps où l’on peut commettre des délits et aller se réfugier dans le parti au pouvoir où la majorité présidentielle est définitivement révolu. Et pour que cela soit mieux entendu, rappelons cet engagement solennel du Président Bazoum : « Quiconque a une responsabilité dans l’administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa « base », sa famille, sa communauté ne lui seront d’aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre ».

Tout est dit.

Par Ibahim Aghali (Contribution Web) Tamtam Info News