L’ancien chef de file de l’opposition du Niger M. Hama Amadou LANCE UN APPEL À L’APAISEMENT…

Recouvrant sa liberté après avoir passé 8 mois et 14 jours à la prison civile de Filingué et 24 heures après sa libération, l’ancien chef de file de l’opposition et ancien Président de l’Assemblée nationale du Niger M. Hama Amadou a transmis au peuple nigérien en général et aux militants de son parti Lumana un message plein de sagesse et de tolérance dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Dans la conférence de presse tenue à son domicile, l’ancien premier ministre de la République a invité tous les citoyens au respect strict des mesures édictées par le gouvernement en vue de combattre la maladie à coronavirus.