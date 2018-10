L’ancien ministre Cissé botte en touche les délires de Hama Amadou…

Le président du modem fa lumana hama Amadou à déclaré dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux qu’un accord secret existe entre le président de la république issoufou mahamadou et le général salou djibo. Cet accord stipule qu’à la fin de ses mandats réglementaires que le président issoufou remette le pouvoir à salou djibo. Balayant d’un revers de main, ce délire d’un homme politique aux abois, l’ancien ministre de l’intérieur Ousmane Cissé dément catégoriquement ces allégations sans fondement.

NIGERIENNES, NIGERIENS CHERS FRERES ET SŒURS, DEPUIS QUELQUES JOURS UNE VIDEO EMANANT D’UNE ANCIENNE PERSONNALITE DE NOTRE PAYS CIRCULE SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET ACCUSE LE GOURVERNEMENT DE TRANSITION AUQUEL J’AI EU L’HONNEUR DE PARTICIPER. AYAN ETE MIS EN CAUSE JE VOUDRAIS VOUS AFFIRME DE MANIERE FORMELLE QU’AUCUN ACCORD SECRET N’A ETE SIGNE PAR LA TRANSITION ET QUE JE N’AI JAMAIS PRIS PART A UNE ACTIVITE DE CE GENRE.

JE DEMANDE A ETRE TENU A L’ECART DE TOUT DEBAT POLITICIEN NEGATIF. LORSQU’ON A EXERCE DE HAUTES FONCTIONS ON DOIT S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE DE PAIX ET ŒUVRER POUR PRESERVER L’UNITE NATIONALE.

C’EST MON INTIME CONVICTION. TOUT COMME JE L’AI ETE AVEC LE GENERAL SALOU DJIBO, PRESIDENT DU CSRD, MA LOYAUTE EST TOTALE ENVERS LES HAUTES AUTORITES NATIONALES ACTUELLES DE NOTRE PAYS. MERCI ET QUE DIEU BENISSE NOTRE CHER NIGER.