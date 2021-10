L’ancien Président de la République, S.E. Issoufou Mahamadou, membre du comité de jugement indépendant du Prix Zayed pour la fraternité humaine 2022 reçu par le Pape François au Vatican

L’ancien Président de la République, S.E. Issoufou Mahamadou, lauréat du prix Ibrahim 2020 pour l’excellence en leadership africain, membre du comité de jugement indépendant du Prix Zayed pour la fraternité humaine 2022 et les membres dudit Comité ont rencontré, mercredi dernier au Vatican, Sa Sainteté le Pape François, chef de l’Église catholique, qui leur a souligné « à quel point leur travail est important pour le monde « .

Le pape François a qualifié sa rencontre historique avec Son Éminence le Grand Imam d’Al-Azhar, le professeur Ahmed Al-Tayeb à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, de « premier pas » sur le chemin de la fraternité humaine. Le pape François a déclaré au jury que « nous devons maintenir et soutenir » la rencontre et son message, contenus dans le Document sur la fraternité humaine.

Pour leur part, les membres du comité de jugement de la ZAHF ont exprimé au Pape leur profonde gratitude pour le soutien de Sa Sainteté au comité et à leur noble mission et ont affirmé que leur processus de jugement repose sur les valeurs du Document sur la fraternité humaine, signé par le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar en 2019 à Abou Dhabi, sous le haut patronage de Son Altesse le Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et patron de la fraternité humaine.





LIl faut souligner que c’est la troisième édition du Prix Zayed dont le comité de jugement indépendant du Prix Zayed pour la fraternité humaine 2022 comprend l’ancien président du Niger et lauréat du prix Ibrahim 2020 pour l’excellence en leadership africain S.E. Issoufou Mahamadou, lauréat du prix Nobel de la paix 1996 et ancien président du Timor oriental S.E. José Ramos-Horta, ancien vice-président de l’Afrique du Sud et ancien sous-secrétaire général des Nations Unies S.E. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Sous-secrétaire de la Section des migrants et des réfugiés du Saint-Siège S.Em. Le cardinal Michael Czerny, président du Projet Aladin Leah Pisar, et le secrétaire général du Haut Comité pour la fraternité humaine (HCHF) le juge Mohamed Abdelsalam.

Commentant la réunion, le juge Abdelsalam, ancien conseiller du Grand Imam d’Al-Azhar et le premier musulman arabe à recevoir la plus haute distinction du pape catholique, a déclaré : « C’est un honneur pour le comité des juges de rencontrer Sa Sainteté le pape François , dont le chemin commun de la fraternité humaine aux côtés du Grand Imam d’Al-Azhar sert d’inspiration au comité et au monde, qui souffre de crises humanitaires et sanitaires, ainsi que des fléaux de l’égoïsme, de l’inégalité et de l’injustice.

À la suite de la visite avec le pape François, le comité de sélection a tenu sa première réunion à Rome, discutant des mécanismes d’évaluation pour décider du ou des lauréats du prix 2022.

Le Prix Zayed pour la fraternité humaine vise à faire progresser les valeurs de la fraternité humaine – ce que le pape François a appelé « le défi de notre siècle » – en reconnaissant les individus et les entités qui ont apporté une contribution profonde à l’avancement des valeurs de la fraternité humaine et de la coexistence pacifique.

Le prix, décerné par le Comité supérieur de la fraternité humaine, a été créé en février 2019 pour marquer la rencontre historique entre le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, où les deux grandes figures ont signé le Document sur la fraternité humaine et sont devenus les premiers récipiendaires honorifiques du Prix Zayed pour la fraternité humaine.

La réunion de mercredi entre le pape François et le comité de jugement a été organisée par le HCHF, qui décerne chaque année le prix Zayed pour la fraternité humaine. Le HCHF est un comité international indépendant institué pour promouvoir les valeurs de la fraternité humaine dans le monde et pour réaliser les aspirations du Document sur la fraternité humaine.

Le processus de nomination pour le ZAHF 2022 devrait se terminer le 1er décembre 2021 et les lauréats seront annoncés le 4 février 2022. Les nominations peuvent être faites par des nominateurs qualifiés via le site officiel du Zayed Award of Human Fraternity, https://zayedaward.org/.