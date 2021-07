L’ancien Président du Niger, Issoufou Mahamadou , membre du Comité supérieur de la Fraternité Humaine

L’ancien Président du Niger, Issoufou Mahamadou, lauréat du prix Mo Ibrahim 2020 a été sélectionné pour être membre du Comité supérieur de la Fraternité Humaine dont le prix 2022 sera décerné très bientôt.

Le Prix Zayed pour la fraternité humaine a été créé à la suite de la signature du document dans le but d’encourager les personnes et les leaders et les Etats et les personnalités « amoureuses » du bien pour emprunter cette voie, celle de la fraternité humaine. Dans sa première édition le prix a été décerné, conjointement, au Pape François et le Grand Imam Ahmad Altayeb.

Choisi parmi plusieurs personnalités par le Grand Imam Ahmad Altayeb, à Abou Dhabi pour être son représentant au sein du jury, le Président Issoufou représente, non pas le monde musulman, mais l’humanité et il sera dans ce jury avec le Cardinal Cyzery l’un des plus importants cardinaux du dicastère, sous-secrétaire de la Section des migrants et des réfugiés, MadamePhumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne vice-présidente de l’Afrique du Sud et actuellement secrétaire générale adjointe de l’ONU et Directrice exécutive d’ONU Femmes, Monsieur Jose Ramos Horta ex-président du Timore Oriental , Madame Leah Pisar présidente de la fondation Aladin pour la lutte contre l’extrémisme et le Juge Mohamed Abde lsalam, Secrétaire général du Comité Supérieur de la Fraternité Humaine.

Rappelons qu’en décembre 2020, alors que le monde devait affronter les conséquences d’une crise sans précédent provoquée par la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine. Cette journée est célébrée pour la première fois en 2021.

Selon un communiqué parvenu à notre Rédaction, « le document sur la fraternité humaine, a été cosigné par le Pape François et le Grand Imam Ahmad Altayeb, à AbouDhabi, lors de leur première visite commune. Les deux grandes figures avaient travaillé pendant plus d’un an sur ce document dans le plus grand secret. Personne dans ce monde n’était au courant de leur projet puisqu’ils l’ont rédigé pour l’humanité. Ils l’ont rédigé en esprit de fraternité et d’amitié pour l’humanité entière et non uniquement les chrétiens et les musulmans. C’est le premier document dans l’histoire à être signé entre la plus importante figure de l’Islam et la plus grande figure du christianisme autour des points communs entre les religions à savoir la fraternité humaine ».

Cette désignation d’Issoufou Mahamadou comme membre du Comité supérieur du prix 2022 de la fraternité humaine est une autre reconnaissance de son leadership et de son aura à travers le monde.

Par Tam-tam Info News