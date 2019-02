Landry Dimata et Mbwana Samatta, les deux attaquants phares du championnat belge…

Landry Dimata et Mbwana Samatta sont les deux principales attractions offensives de la Jupiler Pro League. En tête du classement des meilleurs buteurs du championnat belge, les deux hommes se tirent la bourre pour atteindre les sommets et s’imposer, pourquoi pas, dans l’avenir dans un grand championnat européen.

Le championnat belge a révélé de magnifiques joueurs ces dernières années. Christian Benteke, Romelu Lukaku, José Izquierdo, Yannick Ferreira Carrasco, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Aleksandr Mitrovic, Leon Bailey, Carlos Bacca… Tous ces attaquants, belges ou autres, sont passés par la Belgique pour mettre un premier pied en Europe. Véritable tremplin pour n’importe quel attaquant, le plat pays met en lumière, saison après saison, des buteurs prêts à briller sur la scène européenne. Et, chaque année, le record de la plus belle vente s’améliore, même si c’est Youri Tielemans qui détient la première place depuis 2017 avec 26,20 millions d’euros. Aujourd’hui, deux attaquants africains attirent tous les regards vers eux, grâce à leurs prestations et leur importance dans leur formation : Landry Dimata et Mbwana Samatta.

Dimata, qui est arrivé au RSC Anderlecht cet été, brille pour sa première saison chez les Mauves. Habitué du championnat puisqu’il a déjà évolué à Oostende, l’attaquant de 21 ans renait de ses cendres après une saison fantomatique du côté du VfL Wolfsburg. Cette saison, le jeune international espoir belge, originaire du RD Congo, compte déjà 13 buts et 4 passes décisives en 20 apparitions en championnat. En course pour le Taureau d’Or, le trophée récompensant le meilleur buteur de Belgique, le joueur formé au Standard de Liège est le deuxième attaquant le plus efficace de Belgique avec 0,72 but par match. Il est dépassé, de justesse, par Mbwana Samatta, du KRC Genk, comme le montre une étude statistique développée par SPORTS BWIN.

L’attaquant tanzanien de 26 ans est en feu cette saison avec le leader du championnat Belge. Physique, technique et décisif devant les cages, l’international de la Tanzanie (17 buts en 45 sélections), est irrésistible dans les terres belges. En effet, il a déjà inscrit 20 buts et délivré 2 passes décisives en 25 apparitions en championnat et semble bien parti pour remporter le trophée de meilleur buteur de Jupiler Pro League puisqu’il est largement en tête.

Avec 0,73 but par match, Samatta est clairement l’attaquant le plus efficace du pays et brille, semaine après semaine, comme un attaquant prêt à s’imposer dans un grand championnat. Cet été, le joueur de Genk pourrait d’ailleurs quitter le plat pays pour un joli chèque. En effet, déjà pisté par Nantes et d’autres clubs de Ligue 1 ces derniers mois, le Tanzanien risque d’attirer pas mal de monde au mois de juillet avec ses folles prestations. L’Angleterre, la France, voire l’Italie ou l’Espagne pourraient bien être tenté de miser sur lui et Samatta pourrait offrir un joli chèque au club Belge. S’il ne devrait pas dépasser le record de Youri Tielemans, il pourrait très bien s’intercaler dans le top 5, occupé par Sergej Milinkovic Savic (5e, 18 millions), Aeksandar Mitrovic (18,50 millions), Michy Batshuayi (19,65 millions), Marouane Fellaini (21,76 millions)…