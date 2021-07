L’ARCEP dévoile le contenu du rapport annuel de ses d’activités pour l’année 2020

L’institution de régulation s’engage à poursuivre ses missions de régulation dans l’intérêt de l’Etat du Niger, des consommateurs et des opérateurs

La présidente du Conseil National de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP), Mme Béty Aïchatou Habibou Oumani a animé ce jeudi 8 juillet 2021, un point de presse, afin de dévoiler le contenu du rapport annuel des activités de l’ARCEP pour l’année 2020.

Dans ses propos linéaires, la présidente du Conseil National de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP), a précisé que l’exercice 2020 de son institution a été particulièrement marqué par la fulgurante irruption de la pandémie du virus de la COVID-19, entachant du coup, le fonctionnement normal de nombreuses structures.

Mme Béty Aïchatou Habibou Oumani a par ailleurs rappelé qu’au cours de l’exercice 2020, l’Autorité de Régulation a effectué Cinq (5) missions d’inspection de sites radioélectriques et de contrôle du spectre à Niamey, Zinder, Maradi, Dosso, Tillabéri et à la frontière Niger-Benin. Un contrôle des tarifs des offres de services proposés aux consommateurs par les opérateurs a été également effectué. « Pour s’assurer du respect par les opérateurs de l’obligation de la publication de leurs offres techniques et tarifaires d’interconnexion, I’ARCEP a procédé à plusieurs vérifications sur leurs sites au cours du même exercice. Outre les contrôles des obligations susmentionnés, le contrôle de l’Autorité de Régulation a porté sur les points ci-après : identification des abonnés, paiement des différentes redevances (fréquences, numérotation, régulation, accès universel et formation) ; respect de la forme juridique et de l’actionnariat; souscription à une police d’assurance couvrant les risques ; mise en place d’une comptabilité analytique gratuité de l’acheminement des appels d’urgence » a-t-elle rapporté.





La présidente de CNRCEP a notifié dans le souci de bien déterminer les tendances du marché, l’ARCEP a analysé les données statistiques produites avec la collaboration des opérateurs des secteurs des communications électroniques et de la Poste.

Au 31 décembre 2020, le secteur des communications électroniques dénombre quatre (4) opérateurs titulaires de licence d’établissement et d’exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public et un (1) opérateur détenteur de licence d’infrastructures de télécommunications.

Il ressort de ce rapport qu’au cours de l’exercice 2020, le parc d’abonnés fixe a connu une baisse de 18.952 abonnés par rapport à l’année 2019 soit 11,4%. Le parc d’abonnés mobile, a quant à lui, connu une hausse de 860.703 abonnés soit 7,5% par rapport à l’année 2019. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 53,64%, soit une hausse de 1,74 point, par rapport à 2019, alors que le taux de pénétration de la téléphonie fixe est de 0,64%, soit une baisse de 0,38 point pour la même période.

L’accès global à Internet qui est de 30,10%, a connu une progression de 5,57 point par rapport à l’exercice 2019. Le chiffre d’affaires de l’ensemble des opérateurs est de Deux Cent Trente Deux Milliards Huit Cent Soixante Dix-Sept Millions Cinquante Sept Mille Trente Trois Francs (232 877 057 033 FCFA).

S’agissant la part de marchés en termes d’abonnés mobile, il ressort que CELTEL NIGER SA est l’opérateur qui domine le marché avec 41% suivi de ZAMANI COM SA avec 26 % et ATLANTIQUE TELECOMS NIGER SA avec 24%. L’opérateur historique NIGER TELECOMS SA n’en détient que 9%.

Ainsi, les investissements réalisés par les opérateurs détenteurs de licence s’élèvent à Quatre Vingt Milliards Cinq Millions Cinq Cent Quatre-vingt Mille Sept Quatre Vingt Deux francs (80 005 580 782 FCFA) soit une augmentation de 40% par rapport à 2019.

Pour ce qui est de l’activité postale, outre l’opérateur historique Niger Poste, le secteur est constitué de deux (2) opérateurs légalement reconnus et est toujours marqué par la persistance d’une concurrence déloyale. En 2020, le chiffre d’Affaires des trois opérateurs réunis s’élève à 3.160.034.515 Fcfa.

Dans la quête permanente d’amélioration des performances des secteurs des communications électroniques et de la Poste, l’Autorité de Régulation a formulé quelques recommandations, notamment de supprimer la TATTIE pour stimuler les investissements dans le secteur des communications électroniques; l’élaboration d’un plan national (ou une stratégie nationale) du Haut débit pour créer les conditions de déploiement des infrastructures adéquates visant à accélérer l’introduction de services innovants haut débit ; l’accélération de l’adoption des textes règlementaires relatifs au secteur postal, etc.

En termes de perspectives, l’Autorité de Régulation entend: poursuivre l’acquisition des équipements et plateformes de contrôle; élaborer la cartographie des zones d’ombres sur la période 2021 2022 ; mettre en œuvre et suivre les initiatives de Free Roaming auxquelles le Niger a souscrit; mener l’étude sur la portabilité des numéros.

Par Hadjara Adamou Barmou et M.S Bangaré