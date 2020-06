L’arcep en première ligne pour diffa nglaa Mme Bety Aichatou habibou oumani honore de sa présence la construction d’une résidence à diffa nglaa

La Présidente du conseil national de régulation des communications electroniques et de la poste Madame Bety Aichatou Habibou Oumani a procédé, jeudi 18 juin 2020 au lancement des travaux de la construction d’une résidence au niveau de la cité diffa N’glaa.

La délégation a été accueillie par M.le Président du Conseil Régional, M. le Préfet de Diffa, M. le Maire de la Commune Urbaine de Diffa, les Conseillers du Président du Comité Diffa N’glaa et les Membres du Groupe d’action Diffa N’glaa. Un peu avant le lancement, la délégation a visité le centre communautaire d’accès à l’Internet situé dans l’enceinte de la Mairie de Diffa. Ce centre est fonctionnel, il offre des formations en TIC et l’accès à l’Internet.

Le centre a eu à former plusieurs fonctionnaires, des jeunes qui sont en activité dans plusieurs services et organismes non gouvernementaux.



La Présidente du CNRCEP a encouragé les efforts de la Mairie et s’est engagée à accompagner le centre le renforcer ses capacités.