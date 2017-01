« L’argument consistant à dire que Jammeh ayant reconnu lui-même sa défaite, et que cette reconnaissance devient contingente, ne tient pas » Maître Bachir

Quelle valeur, quel crédit donné à l’investiture du président Adama Barrow à Dakar au Sénégal alors que la Cour Suprême gambienne ne s’est pas prononcée sur la requête de Yahya Jammeh, et pire n’a pas validé les résultats de l’élection présidentielle de Décembre dernier? Sommes-nous dans un ambrigolio juridico-politique? Au Niger, par exemple, c’est à la Cour Constitutionnelle de se prononcer sur la régularité et la validité des élections, notamment présidentielles.

Aux Etats-Unis, c’est « aux grands électeurs » d’entériner les résultats de la présidentielle comme récemment avec Donald Trump. Éclairage avec Maître Bachir, Attaché de recherche au Centre de droit et politique Comparé de l’université de Toulon. Maître Bachir travaille également sur une thèse sur la protection des droits fondamentaux par la Cour de justice de la CEDEAO et les juridictions constitutionnelles des Etats membres

Maître Bachir :

Comment selon vous sortir du bourbier gambien ?

Une sortie de crise est simple sans qu’on ne soit obligé de passer par la violence aux conséquences incommensurables. La Constitution gambienne est une des meilleures constituions africaines en matière d’organisation des opérations électorales. Elle consacre tout un chapitre 5 lui même subdivisé en 6 sections. La Cour suprême gambienne dispose dès lors d’un cadre normatif pour vider le contentieux. Mais le paradoxe réside dans l’attitude de la CEDEAO qui feigne d’ignorer ce mécanisme juridictionnel préalable à toute validation définitive des résultats.

L’argument consistant à dire que Jammeh ayant reconnu lui-même sa défaite, et que cette reconnaissance devient contingente, ne tient pas. Rien n’empêche à Jammeh, au regard de la loi électorale gambienne et de la Constitution de ce pays, de contester les résultats de ce scrutin et ce d’autant plus que la commission électorale avait elle même reconnu des incohérences dans les résultats. Il eut fallu que la CEDEAO attende la fin de cette procédure interne et la décision de la Cour suprême.

Or, à ce jour cette Cour ne s’est pas prononcée et la CEDEAO ne semble pas s’intéresser à la décision qui en sera issue de l’examen du contentieux puisqu’elle a déjà décidé du destin politique du peuple gambien. Or, suivant le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance dont elle se prévaut pour s’engager dans une action militaire, il y’a un échelonnement des sanctions qui peuvent être envisagées contre les Etats en cas de non respects des principes démocratiques. Ces sanctions vont du refus de soutien de gouvernement à la suspension de l’Etat dans les instances de l’organisation.

Même dans ce cas de figure, le dialogue doit continuer. C’est dire qu’en Gambie il suffit de s’en tenir aux textes pour faire évoluer la situation et envisager une solution pacifique heureuse. Actuellement s’il y’a crise, elle est le seul fait de la CEDEAO et non des autorités gambiennes

Pour vous l’intervention de la CEDEAO est une agression contre la Gambie?

À l’état actuel, on peut bien y voir une forme d’agression. Je ne suis d’ailleurs pas étonné que la CEDEAO, pour donner un vernis de légitimité à son action ait sollicité un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si, comme certains commentaires l’affirment avec véhémence, les textes communautaires permettaient cette intervention militaire pour déloger le gouvernement gambien, elle n’aurait pas eu besoin d’un quelconque mandat des Nations Unies, puisque le principe de primauté de la loi communautaire l’aurait justifié.

Tel n’est manifestement pas le cas puisque les Protocoles de la CEDEAO de 1999 et 2001 sur le maintien de la paix et la prévention de conflit et la démocratie n’ont pas prévu un cas de figure. Toutefois, ils organisent des missions d’assistance militaires pour maintenir l’ordre en vertu du Protocole de non agression.

Le statu quo est-il acceptable au stade actuel de la crise?

On aurait pu, de mon point de vue, laisser l’action légale être conduite à son terme en incitant avec toutes les garanties nécessaires à une réinstallation de la Cour Suprême initialement constituée, c’est à dire celle-là même qui a validé les candidatures, pour vider le contentieux électoral. À ce moment, on pourrait, si Jammeh conteste l’élection de son challenger, conclure à une crise politique et mesures fortes conformément aux textes. Ce n’est pas l’option choisie par la CEDEAO.