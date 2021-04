L’armée américaine fournit au Niger 50.000 brochures de sensibilisation sur le danger des engins explosifs improvisés

Share on Twitter

L’Armée américaine vient de mettre à la disposition des forces armées nigériennes (FAN) 50.000 brochures destinées à la sensibilisation des populations civiles nigériennes sur le danger des engins explosifs improvisés (EEI).

La remise du lot de ces supports de communication a eu lieu, ce mercredi 14 Avril, dans les locaux de l’Etat- Major des Armées du Niger, en présence de plusieurs hauts responsables de l’armée nigérienne, ainsi que des autres corps de défense et de sécurité du Niger. L’armée américaine y était représentée par des officiers de l’armée de terre.

La communication à travers ces brochures, note-t-on, vise à avertir les populations civiles sur le danger de toucher ou de de s’approcher de tout ce qui semble être un engin piégé, une arme, une munition ou un matériel militaire, et d’informer immédiatement les dirigeants locaux.

Les engins explosifs improvisés (EEI) sont « une des préoccupations majeures dans nos opérations », a déclaré le Chef de Bureau des opérations des FAN, le Colonel-major Hamadou Djibo.

Face à ce danger, « les populations civiles ne sont pas également épargnées », a ajouté l’officier supérieur des FAN, avant de citer en exemple la mort des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) le 21 février dernier, jour du scrutin présidentiel, quand leur véhicule a sauté sur un IED (une mine) dans la Région de Tillabéry.

Selon lui, « pour conjurer ce sort, les FAN ont pris les dispositions nécessaires dès les premiers instants pour lutter contre cette menace et ce, en collaboration avec ses partenaire américains. En effet, les forces spéciales des Etats Unis sont venues nous appuyer et nous soutenir afin que nous trouvions des solutions pour lutter contre cette menace qui met en danger la sécurité de nos militaires et des populations ».

Le Colonel-major Hamadou Djibo a, en outre, indiqué que cette coopération militaire nigéro-américaine « a permis de dispenser une formation sur le désamorçage des EEI à plusieurs de nos militaires », avant d’ajouter que « ces efforts conjoints se sont étendus à la conception des dépliants de sensibilisation et de signalisation sur les EEI et à la mise ne place d’une ligne d’information ».

Le Chef de Bureau des opérations des FAN a également souligné que la réalisation de ces 50.000 brochures mises à la disposition de l’armée nigérienne par le Gouvernement américain « va renforcer davantage nos capacités à contrer cette menace et à réduire ces effets destructeurs sur nos populations ».

Selon le représentant de l’armée américaine, cette campagne de sensibilisation sur le danger des EEI est d’autant importante et propice qu’elle intervient à un moment où les groupes terroristes qui menacent la sécurité du Niger ont « commencé à utiliser les engins explosifs improvisés pour cibler les populations innocentes ».

C’est pourquoi, a-t-il souligné, « le ministère nigérien de la défense a donné la priorité au développement de pratique de partage de l’information pour éradiquer les engins explosifs improvisés », expliquant que « c’est ce à quoi vise l’initiative de sensibilisation et de signalement des engins explosifs improvisés ».

Enfin, a ajouté l’officier de l’United States Special Opérations Forces (USSOF), cette campagne vise également « à améliorer la communication et la coopération entre les FDS et la population civile, y compris avec les chefs traditionnels, spirituels et religieux ».

