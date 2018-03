L’ARTP, une caverne d’Ali Baba

L’ARTP, vous connaissez ? C’est l’Agence de Régulation des Télécommunications et de la Poste. De par son statut juridique, l’ARTP est une autorité administrative juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute structure assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de télécommunications et de postes ainsi que de toute autre organisation intervenant dans le secteur régulé.

Elle est chargée de la régulation des activités exercées dans les secteurs des télécommunications et des postes sur l’ensemble du territoire national. Elle est donc une agence de régulation, mais pas une entreprise privée, encore moins une œuvre caritative.

Or, actuellement cette agence est devenue une sorte de caverne d’Ali Baba où on jongle avec les deniers publics avec désinvolture.

Tenez, une mission d’inspection générale d’Etat qui a séjourné dans les locaux de cette agence, dont votre serviteur Aghali a parcouru le Rapport, a fait un constat alarmant sur des pratiques mafieuses et indignes d’un Etat de droit.

L’argent public a été assassiné et partagé sans vergogne à tout bois de champs.

Ainsi des marchés non approuvés de plus de 3 milliards de FCFA ont été exécutés ; des avenants fantaisistes de plusieurs dizaines de millions de FCFA, rejetés par la Direction générale du contrôle des marchés publics octroyés, des primes de départ indues de plusieurs dizaines de millions de FCFA, perçues par des personnalités dont des députés et des membres du gouvernement ; des trop perçues de centaines de millions ; des dépenses non règlementaires ; des appuis non compatibles avec les dépenses éligibles de l’ARTP de plusieurs centaines de millions de FCFA octroyés à des institutions de l’Etat, etc, bref l’ARTP est devenue synonyme de gabegie, braderie .

Nous avons en notre possession les noms de tous les indélicats qui ont pioché dans la marmite ARTP, mais pour le moment nous les gardons en attendant le recoupement et la vérification de nos informations.

Sachez tout de même que suivant le chèque BOA N°09481857 du 19 mai 2017, le sieur Tinni Ousseini, ancien membre de l’ARTP a remboursé la somme de 16.150.000 FCFA qui constituait une prime de départ indue.

D’autres députés et membres du Gouvernement dans le même cas que lui n’ont pas encore obtempéré.

La mission d’inspection générale a, après avoir relevé les manquements graves constatés, rappelé que ce qui caractérise les dépenses publiques, c’est la pertinence, l’objectivité et la parcimonie.

En conséquence, les seules opérations à considérer sont celles qui sont réglementaires et qui concourent à la mission assignée. Aux responsables de l’ARTP, la mission a ajouté que la responsabilité du manager est personnelle, quelques soient les suggestions faites ou les pressions subies, celui-ci est en dernier ressort celui qui prend la décision en toute connaissance de cause et en toute légitimité ; c’est en cela que ça l’engage.

Si l’on est prompt à défendre sa qualité et ses droits d’ordonnateur, il faut respecter les principes et règles qui s’y rattachent.

Prochainement, les noms des indélicats et les conclusions du Rapport d’inspection.