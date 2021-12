L’Assemblée Nationale autorise la ratification de deux Accords de financement

Les parlementaires nigériens ont voté ce mardi 21 décembre 2021 à l’unanimité deux projets de loi autorisant la ratification des accords de financement.

Il s’agit notamment du projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de financement composé du crédit No7009-NE d’un montant de cent sept millions trois cent mille Euros ( 107 300 000£) et du don No D940-NE d’un montant de quatre-vingt-huit millions quatre mille Droits de Tirage Spéciaux (88 400 000 DTS), soit environ soixante-douze milliards six-cent vingt-trois millions deux cent vingt-neuf mille quatre cent soixante-deux francs CFA (72 623 229 462 F) qui a été signé le 13 décembre 2021 à Niamey entre la République du Niger et l’Association Internationale de Développement ( AID) pour le financement du projet de renforcement de la gouvernance économique et du capital Humain politique de développement financement.

Et du projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de financement composé du crédit No 6965-NE d’un montant de trente –sept millions d’Euros ( 37 000 000 £) et du don No D8900-NE d’un montant de trente-un millions deux cent mille Droits de Tirage Spatiaux (31 200 000 DTS), qui a été signé le 26 Octobre 2021 a Niamey, entre la république du Niger et l’Association Internationale de Développement ( AID), pour le financement du projet de corridor économique Lomé – Ouagadougou –NIAMEY( LON).

Le commissaire du Gouvernement, le Ministre d’État, ministre des affaires étrangères M. Hassoumi Massaoudou a félicité les parlementaires pour leur vote massif en faveur de ces accords de financement qui sans nul doute permettront de prospérer l’économie de notre pays.

Par ANP