Le 13 mai, les femmes à l’honneur au Niger

Depuis que le monde est monde, les femmes ont toujours été incontournables dans la marche pour le progrès de toute société. Au vu des différents rôles honorables qu’elles jouent et d’énormes sacrifices qu’elles consentent , elles méritent amour et respect au quotidien .

Dans notre pays, le 13 mai c’est la Journée Nationale de la Femme Nigérienne. L’historique de cette journée dérive du contexte global des luttes héroïques des années 90 menées par les forces progressistes, avec comme fer de lance l’Union des Scolaires Nigériens.

Ces différentes luttes ont consacré la défaite de la dictature et l’avènement de la démocratie dans notre pays. Dans ce processus, les femmes nigériennes ne sont pas restées à la marge, car elles ont su faire valoir leur point de vue avec le soutien des forces démocratiques.

Aujourd’hui encore, dans les villes comme dans les campagnes, des braves femmes nigériennes continuent d’oeuvrer inlassablement et courageusement pour le respect de nos valeurs socio-culturelles, le renforcement de notre démocratie, de notre vivre ensemble et le rayonnement de notre pays dans le concert des nations.

De ce fait, il est incontestable que les femmes nigériennes doivent jouir de tous les droits humains. Leur implication et leur participation dans les prises des décisions est une condition essentielle pour notre développement économique et social. Leur combat est le notre, il est noble, légitime démocratique et populaire. Ensemble luttons contre l’immobilisme et l’obscurantisme !

Vive la République !

Vive la démocratie !

Vive la femme nigérienne !