Le 9 avril 2016, c’est le 17 em aniversaire de l’assassinat du président de la République, le Général Ibrahim BARRE MAINASSARA, par certains éléments égarés des sa garde rapprochée. Tout juste quelques jours après son retour du pèlerinage de la Mecque.

Le général Ibrahim BARRE MAINASSARA est un homme d’Etat exceptionnel, courageux, nationaliste, apprécié par la grande majorité du peuple nigérien. Il a été victime d’un grand complot par une certaine partie de la classe politique nigérienne avec la complicité du chef de sa garde présidentielle. Malgré plusieurs appels du parti politique RDP /JAMAA, parti qu’il a créé, certains notables nigériens et sa famille, l’enquête en vue de bien identifier les auteurs et co-auteurs de ce lâche assassinat piétine toujours.

Suite à une plainte déposée par sa famille, auprès de la cour de justice de la CEDEAO, le verdict est sans appel, l’Etat du Niger est condamné à verser des dommages et intérêts à la famille du défunt de l’ordre de 500 millions de francs CFA. En outre le verdict exige de l’Etat du Niger d’ouvrir une enquête sur l’assassinat du président ibrahim BARRE MAINASSARA et de juger les coupables et co-auteurs du lâche assassinat de ce digne fils du pays. Tous les regards ,aujourd’hui sont braqués sur le pouvoir de la 7ème République, qui déclare avoir pris acte du dit verdict de la justice de la CEDEAO.

Il serait souhaitable que cette enquête soit vite engagée afin que justice soit rendue pour le repos des âmes de tous ceux qui ont péris dans ce odieux , lâche et honteux assassinat. Cette exigence de rendre la justice devient plus qu’une exigence nationale, elle devient une exigence communautaire. La communauté des États de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO comprend 15 États.