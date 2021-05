Le 1er mai 1886 , une grève ensanglantée à Chicago, avait inspiré la Fête internationale du Travail…

Mr. Issoufou Boubacar Kado Magagi

Les commémorations des tristes évènements de Chicago, du 1er mai 1886 , une grève tragique où plusieurs ouvriers ont péri, avait inspiré la fête du 1er mai , fête du travail.



Depuis cette date les organisations syndicales du monde entier avaient institué la fête du travail.

Le 1er mai 1886, aux États-Unis d’Amérique, près de 200 000 travailleurs, grâce la haute lutte avaient obtenu la journée de huit heures de travail.

En souvenirs de cette victoire d’une part, au goût amer où plusieurs ouvriers ont trouvé la mort et d’autre part au goût de miel , car la journée de huit heures de travail avait été obtenue pour l’ensemble des travailleurs, leur souffrance avait été soulagée.

C’est ainsi que les travailleurs du monde entier commémorent la journée internationale des travailleurs.

Cette année, 1er mai 2021, au Niger, les festivités se dérouleront pendant le mois béni de Ramadan, dans une chaleur horrible, avec des interruptions intempestives des distributions du courant électrique et de l’eau potable dans nos villes et villages.

À l’occasion de la fête du travail , nous présentons en particulier, nos meilleurs vœux, de santé, de bonheur, du courage et des succès continus à tous les vaillants travailleurs et fonctionnaires du Niger et en général à tous les travailleurs et fonctionnaires du monde .

Travaillons ! Négocions ! Agissons ! Protégeons les droits et acquis des travailleurs et fonctionnaires sans relâche !

Prêts pour la production !

Tous unis nous vaincrons ! Et la lutte continue !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.