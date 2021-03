Dans son livre paru en février, le journaliste et écrivain béninois Marcus Boni Teiga sort du cadre de ses habituels essais historiques pour nous proposer un essai plutôt hautement politique dont le titre en dit long sur le contenu : LE BENIN – Comprendre en 100 questions-réponses la gouvernance de Patrice Talon.

Comment l’homme d’affaires Patrice Talon classé en 2015 et en 2019 comme la quinzième fortune d’Afrique francophone par Forbes Afrique a-t-il construit sa fortune ? Comment est-il devenu le bras financier du régime de l’ancien Président Boni Yayi avant d’être contraint de fuir le Bénin pour se réfugier à Paris et à s’engager dans un activisme sans précédent, devenant ainsi le « Télécommandeur » des acteurs sociopolitiques du Bénin ?

Comment a-t-il réussi à se faire élire Président de la République face au Franco-Béninois et banquier d’affaires Lionel Zinsou ? Par quel stratagème le Président Patrice Talon a-t-il transformé progressivement les institutions de la République en institutions à son propre service ? Comment Patrice Talon a-t-il signé l’acte de décès du « Renouveau démocratique » pour faire du « Laboratoire de la démocratie en Afrique » un « Laboratoire de la dictature » à nouveau ?

Ce sont, entre autres, des questions auxquelles l’auteur apporte des réponses.

Journaliste et écrivain, Marcus Boni Teiga est aussi l’un des antiquisants et meilleurs spécialistes des études nubiennes. Lauréat du Prix international Imhotep en 2014 au Salon du Livre Panafricain de Bruxelles pour l’ensemble de son œuvre sur la Nubie antique, lauréat des bourses Reuters en journalisme en 1994 et Reuters Fellow au Centre d’études des médias de l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3, en France, il a été Secrétaire général de la Communauté nationale du culte vaudou et des religions traditionnelles du Bénin à la fin des années 1990.

Depuis 2014, il réside en Espagne mais continue ses recherches axées sur l’Afrique Noire antique en même temps qu’il donne des Conférences dans de nombreux pays, notamment en Afrique et en Europe.

