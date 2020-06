LE BRAS DE FER MINISTÈRE DE LA JUSTICE – SAMAN ET SON COROLLAIRE DE PLAINTE DU BARREAU DU NIGER CONTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Suite à sa déclaration de presse relativement au bras de fer entre le ministère de la justice et le SAMAN, déclaration qui a fait l’objet d’une réponse du ministère en date du 9 juin 2020, le Barreau du Niger, estimant être diffamé et injurié par ladite déclaration – réponse, a jugé nécessaire de porter plainte contre le Ministre de la justice, Garde des Sceaux pour diffamation et injures par un moyen de communication électronique.

En effet, la déclaration du ministère de la justice signée par le Ministre parle de ‘la propension des juges à se faire « payer » le service public qu’ils sont sensés rendre au nom du peuple et leur accointance avérée avec des avocats porteurs de valises qui n’ont de but qu’à chercher à déstabiliser la balance en faveur du mensonge ».

Par Tamtam Info News