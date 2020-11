Le Bureau Politique National du Mpr JAMHURIYA…

Le bureau politique national ,

Les militantes , militants sympathisantes et sympathisants du Mpr JAMHURIYA

Ainsi que ceux des partis amis et alliés ( une trentaine à ce jour ) ayant décidé de soutenir la candidature de son excellence Elhadji Albade Abouba dès le premier tour de l’élection présidentielle …



ont constaté avec indignation la campagne de dénigrement de la dernière heure engagée à l’encontre de notre candidat à cette élection à travers les réseaux sociaux …



Cette malheureuse et pénible initiative qui n’honore point ses auteurs et commanditaires et qui ne prosperera point n’entamera en rien l’ image de grandeur et la crédibilité à jamais établie de notre champion que nous avions choisi justement pour les valeurs qu’il incarne et véhicule et qui font énormément défaut à d’autres qui croient encore que , ces recettes dégradées relevant d’une autre époque triste et d’un autre âge leur ouvriront les portes du succès …

Comme si cela suffisait de nos jours où l’espoir des nigériennes et des nigériens se demandant de quoi leur avenir sera fait ne tient qu’à un bout de fil , ils espèrent ce faisant influer sur la trajectoire et le destin de l’homme qui a pourtant largement fait les preuves de sa grande loyauté vis à vis de son peuple et de son intégrité morale à toutes épreuves.



Il est grand temps que chacune et chacun comprennent cette façon irrespectueuse , maladroite et inconvenante de traiter les citoyens nigériens et au delà les supposés concurrents jugés à juste titre comme sérieux et favoris ne portera préjudice qu’à ceux qui en font usage …

A vouloir se croire toujours plus intelligent on finit par se dévoiler et se ridiculiser …



Fidèle à ses principes , notre candidat ne repondra que comme d’habitude par le silence seule façon d’ignorer les auteurs de ces actes et leurs faits qui auront pour seul mérite de booster son engagement et sa détermination à travailler afin que notre pays le Niger soit débarrassé à jamais des maux et des tares qui sont le lot quotidien du vécu de nos pauvres et braves concitoyens …



Pardonnons à ceux qui ne comprennent pas et avançons sereinement sur le chemin de la victoire .

Toutefois , afin de ne pas encourager cette inique façon de faire dans notre société qui aspire à la paix , à la sécurité et à la prospérité par l’effort de tous les citoyens, le bureau politique national du Mpr JAMHURIYA entend dans les tous prochains jours , faire valoir ses droits devant les tribunaux afin que justice lui soit rendue …

l’honneur de son président est le sien …

Tous ensemble pour la victoire …

Nous réussissons

L’avenir c’est maintenant .

Signé :

Pour le BPN

Le secrétaire général

Zada Mahamadou