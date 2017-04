Le cabinet Mazars Sénégal épie les comptes de l’hôtel Gaweye de Niamey à privatiser sur demande de la BOAD

La BOAD accélère la cadence dans le projet de privatisation de l’hôtel Gaweye de Niamey, cœur de l’histoire de l’hôtellerie nigérienne. Le cabinet Mazars Sénégal a été choisi pour auditer l’ensemble des compartiments de l’établissement.

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, la BOAD après avoir accepté d’accompagner l’état nigérien dans son projet de privatisation de l’hôtel Gaweye Niamey, le plus ancien du pays,, construit sous le règne de l’ancien Président Seyni Kountché- a commis le cabinet d’audit Mazars Sènégal pour passer au crible l’état du portefeuille et recueillir les informations du Plan social des travailleurs de l’établissement.

Des sources autorisées ont révélé à Confidentiel Afrique, que le cabinet Mazars Sénégal a déjà fait le tour dans les locaux de Gaweye Hôtel et déposé son rapport auprès de la BOAD. Depuis 2011, le projet de privatiser le plus vieux établissement du pays ( 4 étoiles) était dans les starting-blocks de l’état.

La BOAD s’est engagée à apporter les financements liés aux salaires et primes de départ des travailleurs et à la partie études et audit interne. Confidentiel Afrique, a appris aussi que le processus devra être bouclé en principe fin avril 2017.

Mais, l’affaire semble ne pas être facile, du fait de la complexité du projet.

Plusieurs repreneurs sont annoncés parmi lesquels des groupes hôteliers africains, occidentaux, asiatiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.