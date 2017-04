LE CAS MAIKOUL ZODI

L’on apprend que Maikoul Zodi, recruté depuis 2014, touche son salaire d’enseignant sans travailler. C’est de bonne guerre pour ceux – là qui sont réfractaires aux contradictions et qui pensent que la 7 ème République consacre la fin de l’histoire.



Lorsque un arrêté du ministère de la fonction publique consacre le recrutement d’un agent, son ministère de tutelle prend un arrêté pour l’affecter. L’avis de l’agent n’est par requis pour cette affectation, on lui notifie juste l’arrêté d’affectation. Une fois affecté si l’agent ne prend pas service et que la procédure est respectée, Il est en abandon de poste et donc suspendu de ses fonctions. Selon la loi 2007 – 26 du 23 juillet 2007, la situation du fonctionnaire suspendu en vue de comparaître devant un conseil de discipline pour faute professionnelle doit être définitivement réglée dans un délai de cinq (5) mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

La procédure disciplinaire étant clairement définie (articles 119 à 128), il faut se poser les questions suivantes :

– est ce que Maikoul Zodi a été affecté et où est son arrêté d’affectation?

– s’il a été affecté et qu’il est en situation d’abandon de poste pourquoi ne lui a t- on pas appliqué la loi régissant son statut?

Ce qui est sûr et certain l’affectation ne relève pas de la responsabilité de l’agent.