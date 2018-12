Le chantage éhonté de M. Dominique Aubert DG d’Orange Niger…

Depuis hier circule sur les réseaux sociaux, un document administratif émanant de la police judiciaire qui demande à tous les postes frontaliers d’empêcher la sortie du territoire national au DG d’Orange Niger qui doit répondre à une plainte déposée contre lui pour fraude fiscale. De son coté, M. Dominique Aubert DG Orange Niger a adressé un message à ses employés pour d’abord dire qu’il est au Niger et relater ensuite les péripéties de son bras de fer avec la Direction Générale des Impôts.

Avant de commenter à chaud ce message qui s’apparente ni plus ni moins à un chantage éhonté, nous vous le proposons tel qu’il a été libellé.

« Bonjour, Tout d’abord, je vous confirme que je suis de retour à vos côtés à Niamey depuis jeudi dernier. Par ce message, j’entends partager avec vous les dernières informations relatives à l’avancement de notre litige avec l’administration fiscale et à ses conséquences.

Malgré de nombreux échanges, discussions et tentatives de négociations, à ce jour, nous ne sommes toujours pas parvenus à trouver un terrain d’entente avec la DGI. Le montant réclamé par l’administration fiscale reste toujours très largement au-dessus des capacités financières et de trésorerie de notre entreprise. Par ailleurs, toutes les demandes d’audience visant à ce qu’une délégation du Groupe soit reçue par les autorités, ont été rejetées.

Si aucun accord n’est trouvé avec les autorités d’ici le 8 janvier 2019, notre entreprise sera placée en situation de cessation de paiement. Dans ce contexte, afin de tout mettre en œuvre pour sauvegarder notre entreprise et nos emplois, nous allons déposer une demande de règlement préventif auprès du président du tribunal de commerce. Il s’agit d’une procédure collective préventive qui a précisément pour objet d’éviter la situation de cessation de paiement.

Si le dossier déposé permet l’ouverture de la procédure par le Président du tribunal, un expert sera nommé, pour une durée de 3 mois, éventuellement 4 mois. Il aura pour mission de trouver un accord avec chacune des parties (administration fiscale, banques, fournisseurs, actionnaires…) afin de permettre à l’entreprise de faire face à cette dette fiscale exorbitante et imprévue.

Dans l’incapacité de faire face à ses dettes, Orange Niger pourrait mettre un terme à la continuité de ses activités. Vous l’avez compris, cette ultime démarche qui vise à rapprocher les parties, conditionne la sauvegarde de notre entreprise.

Soyez assurés que je déplore très sincèrement cette situation. Je mesure tout le poids de ce message et l’inquiétude qu’il peut générer, mais je vous dois franchise et honnêteté.

Il reste un espoir. Sachez que je ne ménage pas ma peine pour parvenir à un compromis salutaire.

Très cordialement. »

Il faut relever ici les contre vérités contenues dans ce message.

En effet, lorsque le DG d’Orange Niger parle que « toutes les demandes d’audience visant à ce qu’une délégation du Groupe soit reçue par les autorités, ont été rejetées », cette affirmation n’a aucun sens. Il parle de quelles autorités ?

La courte échelle d’avant qui, grâce à la complicité et au perfidie de certains compatriotes permettait à Orange Niger de voir qui il veut et quand il veut ou bien il s’agit des autorités actuelles du Ministère des Finances ?

Et pourtant le Ministre des Finances Hassoumi Massaoudou a été on ne peut plus clair, dans ce litige l’interlocuteur d’Orange Niger c’est la DGI, un point, un trait.